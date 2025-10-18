Lucas Romero reconhece dificuldade e valoriza vitória do Cruzeiro
Volante destacou que equipe voltou a vencer depois de jejum de quatro jogos
O volante Lucas Romero reconheceu que o Cruzeiro encontrou mais dificuldade do que o esperado na vitória por 1 a 0 sobre o Fortaleza, neste sábado (18), pelo Campeonato Brasileiro. Mas destacou a importância de conquistar os três pontos para atingir o objetivo da equipe nesta temporada, além de quebrar a sequência de quatro rodadas sem vencer na competição.
- Era importante voltar a somar três pontos em casa, diante da nossa torcida. Pesou a cansaço do último jogo (contra o Atlético-MG, quarta-feira). No segundo tempo, eles conseguiram ficar com mais posse, vir mais para cima, mas a gente controlou bem e, com certeza, para ficar no G4 foi importante. A gente tem um objetivo claro que é a Libertadores do ano que vem. E os três pontos são muito importante – afirmou Lucas Romero, na saída do campo, em entrevista ao “Sportv”.
Para Lucas Romero, Cruzeiro tem de continua focado no objetivo da temporada
Lucas Romero também destacou que o Cruzeiro ainda não se garantiu na Copa Libertadores, apesar da boa vantagem sobre o quinto colocado:
- Ainda tem muito jogo pela frente. Com certeza, temos de somar pontos e se distanciar do quinto colocado. Foi bom para nós (a vitória sobre o Fortaleza), mas ainda falta muito e temos de continuar focados para chegar bem ao final do campeonato – acrescentou o volante argentino.
Com 56 pontos, o Cruzeiro está na terceira colocação, com 13 pontos de vantagem sobre Botafogo, quinto colocado, e Bahia, sexto colocado, com pior saldo de gols que o time carioca. Neste domingo (19), o Botafogo enfrenta o Ceará, no Castelão, e o Tricolor baiano joga contra o Grêmio, na Arena Fonte Nova.
