Cruzeiro

Lucas Romero reconhece dificuldade e valoriza vitória do Cruzeiro

Volante destacou que equipe voltou a vencer depois de jejum de quatro jogos

Foto-Perfil-aspect-ratio-1024-1024
Eugênio Moreira
Belo Horizonte
Dia 18/10/2025
23:27
Volante Lucas Romero, do Cruzeiro (Foto: Gilson Lobo/AGIF)
imagem cameraVolante Lucas Romero reconhece que o Cruzeiro teve dificuldades diante do Fortaleza, no Mineirão (Foto: Gilson Lobo/AGIF)
O volante Lucas Romero reconheceu que o Cruzeiro encontrou mais dificuldade do que o esperado na vitória por 1 a 0 sobre o Fortaleza, neste sábado (18), pelo Campeonato Brasileiro. Mas destacou a importância de conquistar os três pontos para atingir o objetivo da equipe nesta temporada, além de quebrar a sequência de quatro rodadas sem vencer na competição.

- Era importante voltar a somar três pontos em casa, diante da nossa torcida. Pesou a cansaço do último jogo (contra o Atlético-MG, quarta-feira). No segundo tempo, eles conseguiram ficar com mais posse, vir mais para cima, mas a gente controlou bem e, com certeza, para ficar no G4 foi importante. A gente tem um objetivo claro que é a Libertadores do ano que vem. E os três pontos são muito importante – afirmou Lucas Romero, na saída do campo, em entrevista ao “Sportv”.

➡️Com placar magro, Cruzeiro volta a vencer no Brasileirão

Volante Lucas Romero, do Cruzeiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)
Para Lucas Romero, importante foi a conquista dos três pontos (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Para Lucas Romero, Cruzeiro tem de continua focado no objetivo da temporada

Lucas Romero também destacou que o Cruzeiro ainda não se garantiu na Copa Libertadores, apesar da boa vantagem sobre o quinto colocado:

- Ainda tem muito jogo pela frente. Com certeza, temos de somar pontos e se distanciar do quinto colocado. Foi bom para nós (a vitória sobre o Fortaleza), mas ainda falta muito e temos de continuar focados para chegar bem ao final do campeonato – acrescentou o volante argentino.

Com 56 pontos, o Cruzeiro está na terceira colocação, com 13 pontos de vantagem sobre Botafogo, quinto colocado, e Bahia, sexto colocado, com pior saldo de gols que o time carioca. Neste domingo (19), o Botafogo enfrenta o Ceará, no Castelão, e o Tricolor baiano joga contra o Grêmio, na Arena Fonte Nova.

