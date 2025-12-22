Matheus Pereira fica no Cruzeiro? Pedrinho comenta sobre renovação
Matheus Pereira tem contrato com o Cruzeiro até o meio de 2026
Uma das principais peças do Cruzeiro nas últimas três temporadas, Matheus Pereira tem contrato com o clube até junho de 2026. Entretanto, no que depender de Pedro Lourenço, dono da SAF celeste, o camisa 10 ficará na Raposa até 2030.
Durante lançamento de nova loja da rede Supermercados BH em Santa Luzia nesta segunda-feira (22), Pedrinho comentou sobre o processo de renovação do contrato do meio-campista. Em entrevista à Samuca TV, o empresário revelou que pretende estender o vínculo do atleta por mais três ou cinco anos.
– O Matheus tem contrato até o meio do ano. A gente tem conversado sempre com ele. Ele sabe do nosso interesse de renovar. Não temos interesse em renovar por seis meses, não é por um ano. É por três, cinco anos, já falei isso com ele. Ele está no momento dele – disse Pedrinho.
– Espero que a gente renove, e ele fique muitos anos no Cruzeiro. Não temos intenção nenhuma de desfazer do Matheus Pereira e de nenhum jogador que temos. Temos interesse de mantê-los e por muito tempo – completou Pedro Lourenço.
Pedro Junio comentou sobre Matheus Pereira após a Copa do Brasil
Logo após a eliminação do Cruzeiro na Copa do Brasil, o vice-presidente de futebol da Raposa, Pedro Junio, chegou a comentar que tinha negociações avançadas pela renovação de Matheus Pereira.
No caso do camisa 10, a tendência é que ele amplie seu contrato. O vice-presidente da Raposa, Pedro Junio, falou na zona mista na Neo Química Arena que já tem tratativas em andamento com o jogador.
– Temos negociações muito avançadas. Esperamos que ele fique. É um jogador excepcional. E estamos fazendo todos os esforços para ele ficar no clube – disse o dirigente.
Matheus Pereira chegou ao Cruzeiro em 2023, emprestado pelo Al Hilal, da Arábia Saudita. Posteriormente, foi comprado em junho do ano passado, por cerca de 5 milhões de euros (R$ 30 milhões na cotação da época).
No início desta temporada, o camisa 10 quase deixou a Raposa para jogar no Zenit da Rússia e até chegou a fazer exames médicos. Entretanto, ele desistiu da mudança na reta final das negociações.
