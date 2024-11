Veja os caminhos para o Cruzeiro alcançar a Libertadores 2025

Entenda os caminhos do Cruzeiro para alcançar a Libertadores 2025 (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 10/11/2024 - 04:30 • Belo Horizonte (MG)

Com triunfo sobre o Criciúma, no último sábado (9), pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro subiu para a sétima colocação da competição nacional. No momento - mesmo que não oficialmente -, o Cabuloso está na zona de classificação para a Libertadores 2025.

Classificação pela Sul-Americana

No sábado (23), o Cruzeiro enfrenta o Racing, no Estádio General Pablo Rojas, em Assunção (PAR), pela final da Sul-Americana. Caso vença, a equipe mineira se classifica para a fase de grupos da Libertadores, da próxima temporada. Este é o caminho mais rápido para o Cabuloso chegar na maior competição continental.

Classificação pelo Brasileirão

Atualmente, o Cabuloso está na sétima colocação, com 47 pontos conquistados - um ponto a mais que o Bahia, oitavo colocado. O primeiro clube dentro do G-6 é o São Paulo, com 57 pontos. Flamengo, Internacional, Fortaleza, Palmeiras e Botafogo, completam a parte de cima da tabela.

O Cruzeiro tem várias formas de garimpar a sua vaga para a próxima edição da Libertadores. Confira todos os caminhos abaixo:

Primeiro caminho:

Cruzeiro no G-6

Segundo caminho:

Botafogo campeão da Libertadores

Flamengo no G-6 e campeão da Copa do Brasil

Cruzeiro no G-8

Terceiro caminho:

Botafogo campeão da Libertadores

Atlético-MG campeão da Copa do Brasil

Cruzeiro no G-7

Quarto caminho:

Flamengo no G-6 e campeão da Copa do Brasil

Atlético-MG campeão da Libertadores

Cruzeiro no G-7

Quinto caminho:

Atlético-MG campeão da Libertadores e Copa do Brasil

Cruzeiro no G-7

O Cruzeiro encara o Racing na final da Copa Sul-Americana 2024 (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Com a Data Fifa, o Cabuloso ficará 11 dias sem jogar. O Cruzeiro volta a entrar em campo no dia 20 de novembro, em duelo contra o Corinthians, na Neo Química Arena, às 11h (de Brasília), pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.

