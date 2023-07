O próximo compromisso do Cruzeiro é diante do Athletico-PR, neste sábado (29), em partida válida pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Ligga Arena, em Curitiba. O técnico Pepa, no entanto, ganhou um problema para o confronto, nesta terça-feira (25). O zagueiro Lucas Oliveira foi diagnosticado com uma lesão no tornozelo direito e não estará disponível para o jogo do Brasileirão.