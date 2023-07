A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) alterou o horário da partida entre Athletico-PR x Cruzeiro, válida pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Anteriormente marcado para às 18h30 (de Brasília) do próximo sábado (29), agora, o jogo acontecerá às 16h (de Brasília) do mesmo dia. na Ligga Arena, em Curitiba.