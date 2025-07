O vice-presidente da SAF do Cruzeiro, Pedro Junio, abriu o jogo sobre as movimentações do clube no Mercado da Bola. Em entrevista à Band nesta quinta-feira (10), ele falou de contratações e detalhou o interesse em quatro jogadores, revelando que uma proposta já foi recusada e outro nome está descartado no momento.

Pedro, que é filho do presidente da SAF, Pedro Lourenço, explicou a situação de cada um dos atletas que estavam no radar do clube.

Gabri Martínez: proposta recusada e busca por 'plano B'

O nome mais avançado na lista era o do atacante Gabri Martínez, do Braga, de Portugal. Pedro Junio confirmou que o clube fez uma proposta oficial pelo jogador, mas que os valores não agradaram aos portugueses.

— Gabri Martínez foi um nome que surgiu pelo nosso scout, trabalho muito bom, aprovado pelo Jardim e diretoria. Fizemos uma proposta ao Braga, inferior a 8 milhões de euros, dentro das nossas condições financeiras. Ela não foi aceita. O Braga acha que vale X, a gente acha que vale Y. Já estamos em busca de outro atleta com as mesmas características — revelou.

Valentín Gómez 'descartado' e a dificuldade por Victor Gabriel

Para a zaga, dois nomes foram avaliados, mas as negociações não devem avançar. Valentín Gómez, do Vélez Sarsfield, foi descartado pelas condições impostas pelo clube argentino. — Fizemos uma sondagem ao Vélez, mas só querem a venda. Está descartado hoje no nosso scout — afirmou Pedro Junio.

Já sobre Victor Gabriel, do Internacional, o vice-presidente admitiu o interesse, mas disse que o clube gaúcho não tem intenção de negociá-lo. — É um jogador interessante, com muito mercado e potencial, mas o Inter quer contar com ele. Depende mais do Inter do que do Cruzeiro. Fizemos uma consulta e o Inter não tem interesse em vendê-lo — explicou.

O nome em observação

Por fim, Pedro Junio citou o zagueiro Brayan Medina, mas esclareceu que se trata apenas de uma observação inicial do departamento de scout do clube. — Foi um nome que surgiu, nos agrada, mas estamos observando mais o atleta. Não chegamos a fazer proposta, nenhum contato — finalizou.

O mercado da bola para o Cruzeiro

Foi aberto oficialmente o segundo período para que os clubes brasileiros possam inscrever novos jogadores para o restante da temporada. A diretoria celeste agora tem até o dia 2 de setembro para concretizar as negociações e registrar seus alvos. Após esta data, a Raposa, assim como as demais equipes, só poderá contratar atletas que estejam sem contrato no mercado.