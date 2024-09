Cássio reconhece noite ruim do Cruzeiro: ‘Não fizemos um grande jogo’

Cássio reconheceu noite ruim do Cruzeiro (Foto: Gilson Lobo/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 15/09/2024 - 21:28 • Rio de Janeiro

A derrota em casa para os reservas do São Paulo complicou a situação do Cruzeiro na briga por uma vaga à Libertadores do próximo ano. O time estacionou nos 41 pontos, viu o próprio São Paulo abrir três de vantagem, e foi ultrapassado também pelo Bahia. Ao fim do jogo, o goleiro Cássio reconheceu a má jornada do Cruzeiro no Mineirão.

➡️São Paulo vence Cruzeiro em noite inspirada de William Gomes

— Primeira derrota, infelizmente, em casa. Não tem justificativa, a gente não fez um grande jogo. Temos que seguir em frente. Perdemos uma batalha, sabemos que não fizemos um grande jogo. Tem que ter sabedoria, quando se joga bem é elogiado, quando se perde é criticado. Agora é melhorar —, declarou o goleiro do Cruzeiro ao Premiere.

Cássio ressaltou que a reta final do Campeonato Brasileiro vai exigir ainda mais atenção do time, já que outras equipes têm objetivos semelhantes ao do Cruzeiro. Qualquer vacilo pode comprometer a temporada.

— É um momento crucial, e nós temos que nos fechar mais, nos unir mais, porque é um jogo atrás do outro e um jogo mais difícil que outro.

Indagado sobre as vaias da torcida ao fim do jogo, com muitos pedindo a saída do técnico Fernando Seabra, Cássio foi sucinto:

— Temos que confiar no trabalho do professor. Hoje (domingo) não foi um resultado bom, a gente acabou perdendo em casa, foi nossa primeira derrota no Mineirão —, disse o goleiro. — Temos que dar uma resposta rapidamente.

Na quinta-feira, o Cruzeiro vai ao Paraguai enfrentar o Libertad pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana. O time volta a jogar pelo Brasileirão no próximo domingo, quando encara o Cuiabá, fora de casa, pela 27ª rodada.

Cássio se reúne com jogadores antes do jogo com o São Paulo, no Mineirão. (Foto: Gilson Lobo/AGIF)