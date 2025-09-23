Torcida do Cruzeiro esgota carga de ingressos para jogos no Rio

Os dois próximos jogos do Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro serão no Rio de Janeiro, e a torcida celeste mostra sua força ao esgotar a carga de ingressos para visitantes em ambas as partidas. No sábado (27), a Raposa enfrenta o Vasco, em São Januário, às 18h30, pela 25ª rodada. E na quinta-feira (2 de outubro), o jogo será o confronto direto com o atual líder Flamengo, no Maracanã, às 20h30.

A venda de bilhetes para o torcedor do Cruzeiro nesses dois jogos começou no fim da semana passada e se esgotou rapidamente. Para a partida contra o Vasco, a comercialização começou no sábado (20), pelo site vasco.eleventickets.com. O preço foi de R$ 120, a inteira, e R$ 60, a meia-entrada.

A torcida do Cruzeiro terá acesso ao Estádio São Januário pelo portão 11, geralmente destinado à arquibancada dos visitantes no estádio do Vasco. O local será aberto às 15h30, ou seja, três horas antes da partida.

Para a partida contra o Flamengo, a venda começou na sexta-feira (19), pela plataforma futebolcard.com. O preço foi de R$ 170, a inteira, e R$ 85, a meia-entrada. No Maracanã, a torcida vai ocupar o setor Sul B, como de costume, com acesso pelo portão B.

No Maracanã, serão 3.500 torcedores do Cruzeiro para apoiar equipe contra o Flamengo

Pelo acordo feito entre as diretorias dos dois clubes, a torcida do Cruzeiro no Maracanã teve a mesma quantidade de ingressos disponibilizados para os flamenguistas no jogo do turno no Mineirão, ou seja, cerca de 3.500 bilhetes.

O site Futebol Card informa que ainda há chance de bilhetes aparecerem disponíveis, caso alguma compra reservada não seja confirmada.

Em ambos os estádios, São Januário e Maracanã, será exigida a biometria facial para acesso aos jogos do Cruzeiro. Para a partida contra o Vasco, o cadastramento foi feito no mesmo site da compra. Para o jogo diante do Flamengo, o site é biometria.flamengo.com.br.

O Cruzeiro ocupa a vice-liderança do Brasileirão, com 50 pontos, um a menos que o Flamengo e um a mais que o Palmeiras, terceiro colocado – o time carioca, no entanto, tem um jogo a menos, e o paulista, dois. A equipe celeste vem de seis vitórias consecutivas, quatro delas pelo Brasileirão.