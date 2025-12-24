Na temporada em que o Cruzeiro voltou a brigar por grandes conquistas, alguns jogadores formaram uma 'espinha dorsal' na equipe celeste. Entre eles, algumas lideranças se destacaram e um jovem também foi pilar da Raposa em 2025.

continua após a publicidade

O atleta cruzeirense que mais esteve em campo neste ano, como era de esperar, foi o goleiro Cássio, que somou 4.887 minutos em campo. Em seguida, aparecem outros dois defensores: Fabrício Bruno e Kaiki, com minutagem de 4.751 e 4.385 respectivamente.

Cássio foi o jogador com mais minutos em campo no Cruzeiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro )

Apenas um jogador mais ofensivo aparece no top-5 de jogadores com mais tempo em campo pelo Cruzeiro nesta temporada. Matheus Pereira, camisa 10 da Raposa, teve 4.044 minutos em campo na temporada.

continua após a publicidade

El Perro, Lucas Romero foi o quarto jogador da equipe mineira com mais tempo em campo. Ao todo, ele disputou 4.321 minutos com a camisa celeste em 2025.

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

Top 5 jogadores do Cruzeiro com mais minutos em campo nesta temporada

1 . 4887 - Cássio 2 . 4751 - Fabrício Bruno 3 . 4385 - Kaiki 4 . 4321 - Lucas Romero 5 . 4044 - Matheus Pereira

Quem teve mais jogos pelo Cruzeiro em 2025?

No quesito jogos disputados na temporada, a lista é muito parecida e também liderada pelo goleiro Cássio, com 55 partidas. Entretanto, um meio-campista reserva frequentemente usado por Leonardo Jardim também figura entre os atletas que mais jogaram.

continua após a publicidade

Em seguida, Fabrício Bruno também vem na segunda posição, com 53 compromissos. Na terceira posição, no entanto, Lucas Romero (52 jogos) está na frente de Kaiki, Matheus Pereira e Eduardo, que entraram em campo 51 vezes.

Lucas Silva, Cássio e Fabrício Bruno em jogo contra o Ceará (Foto: Samuel Andrade/Cruzeiro)

O artilheiro do Cruzeiro na temporada, Kaio Jorge, não passou dos 4 mil minutos em campo. O atacante disputou 46 partidas, marcou 26 gols e deu nove assistências, com 3.471 minutos.