Pilares do Cruzeiro em 2025: confira quais jogadores tiveram mais minutos na temporada
O Cruzeiro fechou 2025 com uma vaga direta na Libertadores
- Matéria
- Mais Notícias
Na temporada em que o Cruzeiro voltou a brigar por grandes conquistas, alguns jogadores formaram uma 'espinha dorsal' na equipe celeste. Entre eles, algumas lideranças se destacaram e um jovem também foi pilar da Raposa em 2025.
O atleta cruzeirense que mais esteve em campo neste ano, como era de esperar, foi o goleiro Cássio, que somou 4.887 minutos em campo. Em seguida, aparecem outros dois defensores: Fabrício Bruno e Kaiki, com minutagem de 4.751 e 4.385 respectivamente.
Apenas um jogador mais ofensivo aparece no top-5 de jogadores com mais tempo em campo pelo Cruzeiro nesta temporada. Matheus Pereira, camisa 10 da Raposa, teve 4.044 minutos em campo na temporada.
El Perro, Lucas Romero foi o quarto jogador da equipe mineira com mais tempo em campo. Ao todo, ele disputou 4.321 minutos com a camisa celeste em 2025.
➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro
Top 5 jogadores do Cruzeiro com mais minutos em campo nesta temporada
- 4887 - Cássio
- 4751 - Fabrício Bruno
- 4385 - Kaiki
- 4321 - Lucas Romero
- 4044 - Matheus Pereira
Quem teve mais jogos pelo Cruzeiro em 2025?
No quesito jogos disputados na temporada, a lista é muito parecida e também liderada pelo goleiro Cássio, com 55 partidas. Entretanto, um meio-campista reserva frequentemente usado por Leonardo Jardim também figura entre os atletas que mais jogaram.
Em seguida, Fabrício Bruno também vem na segunda posição, com 53 compromissos. Na terceira posição, no entanto, Lucas Romero (52 jogos) está na frente de Kaiki, Matheus Pereira e Eduardo, que entraram em campo 51 vezes.
O artilheiro do Cruzeiro na temporada, Kaio Jorge, não passou dos 4 mil minutos em campo. O atacante disputou 46 partidas, marcou 26 gols e deu nove assistências, com 3.471 minutos.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias