Torcedor do Cruzeiro já pode comprar ingresso para jogo com o Palmeiras
Raposa enfrenta o líder do Brasileirão domingo (26), às 20h30, no Allianz Parque
O torcedor do Cruzeiro já pode adquirir ingressos para apoiar a equipe na partida contra o líder Palmeiras, domingo (26), às 20h30, no Allianz Parque, em São Paulo, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os bilhetes começaram a ser vendidos no sábado (18) pelo site ingressospalmeiras.com.br.
A torcida cruzeirense tem demonstrado força mesmo nos jogos fora de casa neste Brasileirão. Nas últimas partidas como visitante, contra Vasco e Flamengo, no Rio de Janeiro, os ingressos para torcedores do Cruzeiro se esgotaram em poucas horas.
Os valores dos ingressos para o jogo Palmeiras x Cruzeiro são de R$ 120, a inteira, e R$ 60, a meia-entrada. A venda para o setor visitante no Allianz Parque é feita somente pelo site ingressospalmeiras.com.br. E o acesso do torcedor cruzeirense será pelo portão D, na Rua Padre Antônio Tomás, 187.
Torcedor do Cruzeiro tem de cadastrar a biometria facial antes de comprar o ingresso
Antes de comprar o ingresso, o torcedor do Cruzeiro terá de fazer o cadastramento facial, de acordo com o que determina a Lei Geral do Esporte. O cadastro é feito pelo mesmo site da compra, ingressospalmeiras.com.br.
Após seguir as instruções e concluir o processo, o cruzeirense deverá entrar novamente no mesmo e clicar no banner “Venda torcida visitante”.
O Palmeiras informa que não existe gratuidade para o setor visitante no Allianz Parque. Crianças de todas as idades devem ter o seu ingresso, com reconhecimento facial para acessar o estádio. E o benefício da meia-entrada está limitado a 40% da capacidade do setor visitante.
