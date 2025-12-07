Leonardo Jardim analisa derrota e projeta Cruzeiro x Corinthians

A Raposa se despediu do Campeonato Brasileiro neste domingo (7) com uma derrota por 3 a 0 para o Santos, na Vila Belmiro. Após a partida, o treinador Leonardo Jardim analisou o resultado obtido pela equipe recheada de reservas e já projetou o jogo do Cruzeiro contra o Corinthians pela Copa do Brasil.

– Em primeiro lugar, até o primeiro gol, fomos bem. Depois sofremos um gol de bola parada, e nos perdemos um pouco. Voltamos a levar um gol no segundo tempo. Disse aos jogadores, não é fácil trocar 11 atletas e mostrarem rendimento. Todos eles são importantes para o Cruzeiro e para o futebol brasileiro. No início da temporada eram todos possíveis titulares. Walace, João, Jonathan, Gabriel, Eduardo e Fagner – comentou o comandante em entrevista coletiva.

Leonardo Jardim, técnico do Cruzeiro (Foto: Jhony Inácio/Cruzeiro)

– Uma equipe sem dinâmicas coletivas, é sempre difícil. Mas não tinha como fazer por conta da responsabilidade do jogo contra o Corinthians. Tivemos que dar folgas para que apresentem a melhor versão na quarta-feira. Foi isso que o adversário fez também, nós queremos ser competitivos. Nossos torcedores irão encher o estádio. É importante, Mineirão cheio. Competir para tentar criar uma vantagem. O Corinthians é uma camisa muito pesada, que já venceu o Paulista, tem qualidade no elenco. Será um jogo 50 a 50 entre duas equipes – projetou Leonardo Jardim sobre o duelo do Cruzeiro contra o Corinthians.

Durante a coletiva, o trinador voltou a citar que é totalmente diferente dar oportunidade aos jogadores em partidas com o time titular e em uma equipe reserva.

– Todos os jogadores são importantes, volto a falar sobre isso. Walace, João, Jonathan, qualquer um deles, integrá-los a equipe é uma coisa, outra é associar todos ao mesmo tempo. É totalmente diferente. Ao longo da temporada, eles foram chamados, jogaram diversas partidas. Mas integrados, não todos ao mesmo tempo. Por isso que esses jogadores são importantes para o Cruzeiro – analisou Leonardo Jardim.

Como foi Santos x Cruzeiro?

Dentro de casa, o Peixe levou alguns sustos no início da partida, e logo depois do maior deles, veio o primeiro gol. Rayan Lelis fez boa jogada e encontrou Eduardo na linha de fundo. O meio campista passou para Gabigol que fez um golaço, mas foi anulado porque o atacante estava impedido.

Logo na sequência, em cobrança de escanteio, Guilherme encontrou Thaciano na área, que subiu mais que todos e abriu o placar. Instantes depois, Neymar tabelou com Igor Vinícius, que encontrou Thaciano na área novamente, para fazer 2 a 0.

Na segunda etapa, o jogo ficou mais aberto, e os dois lados tiveram oportunidades. O Cruzeiro fez dois gols, mas ambos anulados. Entretanto, aos 15 minutos, em mais uma cobrança de escanteio, Guilherme encontrou João Schmidt na área para fazer 3 a 0.