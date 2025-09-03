Ryan Guilherme espera conquistar vaga na equipe do Cruzeiro

Contratado pelo Cruzeiro até o fim de 2029, o volante Ryan Guilherme, de 22 anos, garante que não teme a concorrência com os demais jogadores de meio-campo do grupo e que pretende conquistar espaço na equipe do técnico Leonardo Jardim durante os treinamentos na Toca da Raposa.

- Respeito todos atletas que estão aqui, são excelentes, e não é à toa que o Cruzeiro está onde está. Vim para conquistar espaço e não há outro lugar para isso que não seja nos treinamentos. Quero treinar bem, evoluir, crescer e mostrar para o treinador que estou pronto – afirmou Ryan Guilherme, na apresentação na tarde desta quarta-feira (3), na Toca da Raposa.

O jogador falou também das suas principais características:

- Sou um volante que gosta de jogar com bola no pé e também muito forte na marcação. Na minha passagem por Portugal, peguei bons treinadores portugueses que me ajudaram a evoluir tanto ofensiva quanto defensivamente. Acredito que tenho uma parte ofensiva muito boa e também defensiva – disse Ryan Guillherme, que disputou a última temporada pelo União de Leiria, de Portugal.

O ex-jogador do Fortaleza também afirmou que está realizando um sonho de criança ao vestir a camisa celeste:

- É a realização de um sonho de criança. Uns anos atrás eu estava assistindo ao Cruzeiro jogar e ser campeão da Copa do Brasil. Vestir essa camisa é a realização de um sonho. Estou muito feliz com essa oportunidade – revelou.

Ryan Guilherme destaca estilo de jogo implantado por Leonardo Jardim no Cruzeiro

Ryan Guilherme demonstrou que também está acompanhando os jogos do Cruzeiro nesta temporada:

- A forma que o time joga é muito interessante, o estilo de jogo. O Leonardo Jardim é um treinador muito bom, e o time está muito bem por conta dele, pelo estilo que implementou. Espero agregar com o estilo de jogo dele – disse o novo volante cruzeirense.

Para contratar Ryan Guilherme, o Cruzeiro vai investir 1,4 milhão de euros (cerca de R$ 8,9 milhões) por 85% dos direitos econômicos do jogador. O clube mineiro comprou parte dos direitos do Fortaleza e outra parte do Boavista (RJ), clube no qual o volante começou a carreira. O pagamento será feito somente em dezembro de 2026.