Romero curte férias com camisa icônica do Cruzeiro

Mesmo em período de descanso, Lucas Romero faz questão de ostentar o manto celeste. O volante apareceu em suas redes sociais nesta terça-feira (23) vestindo uma peça histórica dos anos 90, época em que o Cruzeiro consolidou sua mística copeira.

El Perro passou momentos com seus familiares com um modelo do uniforme usado entre as temporadas de 1992 e 1995. Com a camisa, o Cabuloso conquistou as Supercopas da Libertadores e a Copa do Brasil de 1993.

Lucas Romero veste camisa do Cruzeiro durante suas férias (Foto: Reprodução Instagram)

Além disso, em 1994, Ronaldo Fenômeno eternizou o uniforme azul. Na época, o material foi produzido pela Finta e contava com estrelas em tons de azul.

Na temporada passada, o Cruzeiro usou o uniforme de inspiração para o kit principal, desta vez produzido pela Adidas.

Estatísticas de Lucas Romero pelo Cruzeiro em 2025

Ídolo do Cruzeiro, o volante vive sua segunda passagem pelo clube. Nesta temporada, o meio-campista foi peça importante no time comandado por Leonardo Jardim. Ao todo, ele disputou 52 partidas, com dois gols marcados e cinco assistências.

Com 4.294 minutos jogados, Romero foi o quarto atleta com maior minutagem no elenco, atrás apenas de Cássio, Fabrício Bruno e Kaiki Bruno. Desde seu retorno ao clube em 2024, ele já soma 107 partidas pela Raposa.

Aos 31 anos, 2025 marcou sua segunda temporada com mais jogos na carreira. O recorde pessoal permanece sendo o de 2024, quando o volante atingiu a marca de 75 partidas no ano, somando as atuações pelo León, do México, e o início de sua volta ao Cruzeiro.