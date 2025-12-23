Romero curte férias com camisa icônica do Cruzeiro
O volante foi peça fundamental da Raposa em 2025
Mesmo em período de descanso, Lucas Romero faz questão de ostentar o manto celeste. O volante apareceu em suas redes sociais nesta terça-feira (23) vestindo uma peça histórica dos anos 90, época em que o Cruzeiro consolidou sua mística copeira.
El Perro passou momentos com seus familiares com um modelo do uniforme usado entre as temporadas de 1992 e 1995. Com a camisa, o Cabuloso conquistou as Supercopas da Libertadores e a Copa do Brasil de 1993.
Além disso, em 1994, Ronaldo Fenômeno eternizou o uniforme azul. Na época, o material foi produzido pela Finta e contava com estrelas em tons de azul.
Na temporada passada, o Cruzeiro usou o uniforme de inspiração para o kit principal, desta vez produzido pela Adidas.
Estatísticas de Lucas Romero pelo Cruzeiro em 2025
Ídolo do Cruzeiro, o volante vive sua segunda passagem pelo clube. Nesta temporada, o meio-campista foi peça importante no time comandado por Leonardo Jardim. Ao todo, ele disputou 52 partidas, com dois gols marcados e cinco assistências.
Com 4.294 minutos jogados, Romero foi o quarto atleta com maior minutagem no elenco, atrás apenas de Cássio, Fabrício Bruno e Kaiki Bruno. Desde seu retorno ao clube em 2024, ele já soma 107 partidas pela Raposa.
Desde que retornou ao Cruzeiro, em 2024, El Perro já soma mais de 100 partidas, com 107 jogos disputados pela Raposa. Nesse período, deu sete assistências e fez três gols.
Aos 31 anos, 2025 marcou sua segunda temporada com mais jogos na carreira. O recorde pessoal permanece sendo o de 2024, quando o volante atingiu a marca de 75 partidas no ano, somando as atuações pelo León, do México, e o início de sua volta ao Cruzeiro.
