O jogador postou essa mensagem um dia após o clube celeste conquistar uma vaga na Copa Sul-Americana do ano que vem. Na quarta-feira (6), a Raposa empatou com o campeão Palmeiras por 1 a 1, no Mineirão, e encerrou a participação no Brasileirão na 14ª colocação. Em 2024, o clube estará envolvido em quatro competições: Campeonato Mineiro, Brasileiro, Copa do Brasil e Sul-Americana.