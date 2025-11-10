Queda no desempenho ofensivo não preocupa técnico do Cruzeiro

Nas últimas nove rodadas pelo Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro em apenas uma delas marcou mais de um gol – no triunfo por 3 a 1 sobre o Vitória, no Mineirão, dia 1º. Ao todo, foram sete gols, média inferior a um por jogo. Após o empate por 0 a 0 com o Fluminense, neste domingo (9), também no Gigante da Pampulha, o técnico Leonardo Jardim falou sobre essa deficiência recente da equipe, que, em toda a competição, marcou 46 gols em 33 jogos.

- A eficácia é uma coisa que não é muito treinável. Tem a ver com momento, capacidade dos jogadores de decidir, porque alguns jogadores, em outros momentos, teriam sido capazes de finalizar. Hoje (contra o Fluminense) não tivemos a eficácia e a arte de concluir as jogadas. Vamos continuar a trabalhar com o objetivo de sermos mais eficazes e melhorar essa qualidade individual. Eu ficaria preocupado se a gente não criasse. Se a gente cria, é sinal de organização ofensiva – avaliou o técnico do Cruzeiro.

Leonardo Jardim, no entanto, não deixou de destacar a boa atuação da defesa do Fluminense, no Mineirão:

- Quando não se faz gol, sempre é mérito das defesas em relação aos ataques. Nós, como a equipe que jogava em casa, procuramos o resultado, arriscamos já no meio da segunda parte com mais um atacante (Gabigol entrou aos 22 minutos), depois arriscamos com mais um jogador com característica ofensiva (Sinisterra entrou aos 38 minutos), mas não conseguimos finalizar – disse o técnico do Cruzeiro.

Técnico do Cruzeiro, Leonardo Jardim, destaca organização ofensiva da equipe (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Sobre a atuação da equipe, Jardim considerou que o Cruzeiro foi melhor no segundo tempo:

- Acho que o jogo teve um primeiro período de 20, 25 minutos muito picotado, como você dizem, e o Cruzeiro não conseguiu jogar. A partir daí, o Cruzeiro começou a ter a bola e conseguiu controlar um pouco melhor o jogo, já nos últimos minutos da primeira parte. Na segunda parte, fomos dominantes, tivemos volume, mas esse volume não se traduziu em gols e, no futebol, a gente precisa de gols para ganhar os jogos e não conseguimos – afirmou.

Cruzeiro volta a jogar somente dia 20, e técnico não terá três titulares

Por causa da pausa no Brasileirão devido à data Fifa, o Cruzeiro volta a jogar somente dia 20, contra o Juventude, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), às 16h. Por isso, os jogadores ficam de folga nesta segunda (10) e terça-feira (11). Quatro jogadores estão fora desse jogo: Matheus Pereira, Arroyo, Christian e Walace, que receberam o terceiro cartão amarelo diante do Fluminense. O volante Lucas Silva, que cumpriu suspensão, volta ao time.