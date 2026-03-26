Cruzeiro trará reforços? Artur Jorge avalia elenco

Artur Jorge poderá ser a última contratação do Cruzeiro antes da janela de transferências do meio do ano. Em sua apresentação, o comandante celeste destacou que confia nos jogadores que tem e que a Raposa tem um elenco de qualidade.

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– Temos uma administração extremamente competente, que por obrigação, em qualquer janela de mercado, tem que estar preparada para adicionar qualidade a equipe. Estou satisfeito com o que tenho. Temos que potencializar os jogadores que temos. Os jogadores do elenco podem fazer mais do que tem feito – destacou.

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Durante sua apresentação oficial na Toca da Raposa II, o técnico Artur Jorge evitou falar sobre tática, mas destacou que todos os jogadores do elenco do Cruzeiro 'se encaixam em sua filosofia de jogo'.

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– Não vou abrir muito a questão tática, vou precisar ver o que temos à disposição. Como, quando e onde podemos potencializar. Vamos buscar ser uma equipe que tem coragem. As questões táticas vêm depois, o importante agora é ganhar – comentou.

Artur Jorge (Foto: Eduardo Statuti/Lance!)

Primeiro treino de Artur Jorge no Cruzeiro

Apresentado como novo técnico do Cruzeiro, Artur Jorge comandou sua primeira atividade na Toca da Raposa II nesta quarta-feira (25). A equipe deu início a preparação para o duelo contra o Vitória, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro.

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O novo treinador celeste teve uma conversa com o elenco logo após sua apresentação, no auditório da Toca da Raposa. Uma curiosidade é que o português e sua comissão técnica usaram o segundo uniforme do Cabuloso e não o tradicional.

Artur Jorge (Foto: Gustavo Martins/ Cruzeiro)

A atividade aconteceu no campo quatro do Centro de Treinamento celeste e o presidente Pedro Lourenço acompanhou os treinamentos.

Kaio Jorge mais uma vez foi o centro das atenções. O atacante fez trabalhos físicos em campo e tenta se recuperar de um trauma no pé sofrido na final do Campeonato Mineiro.

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