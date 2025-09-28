Pensamento no Cruzeiro já está no jogo contra o Flamengo
Derrota para o Vasco já é passado; foco é no confronto com o líder, quinta-feira (2)
A derrota por 2 a 0 para o Vasco, neste sábado (27), em São Januário, já ficou para trás no Cruzeiro. O pensamento de todos no clube, agora, é com a partida de quinta-feira (2), contra o líder Flamengo, no Maracanã, às 20h30, num confronto direto pelas primeiras posições no Campeonato Brasileiro.
- O Flamengo é o próximo jogo, por isso é o mais importante para nós. Uma equipe que é favorita em todas as competições de que participa, de todos os jogos, mas, no futebol, ninguém ganha ou ninguém perde antes de entrar em campo. Vamos preparar a equipe para conseguir um resultado positivo, como é sempre a nossa forma de jogar – afirmou o técnico Leonardo Jardim, na entrevista coletiva, em São Januário.
Leonardo Jardim, apesar de considerar o Flamengo favorito no jogo de quinta-feira, também lembra que o Cruzeiro venceu o confronto no turno, no Mineirão, por 2 a 1:
- Vamos nos preparar para o Flamengo, como preparamos todos os jogos. Contra uma equipe que está à frente no campeonato e todos sabem da sua qualidade. Mas que nós também temos a missão de buscar o resultado. Já no turno, eles eram favoritos, e continuam a ser favoritos, mas nós vamos jogar e tentar o melhor resultado possível. O futebol é decidido dentro das quatro linhas, espero eu – disse o técnico do Cruzeiro.
Atacante do Cruzeiro também já pensa na partida contra o Flamengo
O atacante Kaio Jorge, na saída de campo após a derrota para o Vasco, também já falava sobre a partida contra o Flamengo:
- Não temos tempo para lamentar. O Brasileirão é muito corrido e complicado, então a gente vai focar no Flamengo, porque quinta-feira a gente tem uma decisão – afirmou o artilheiro do Campeonato Brasileiro, que passou em branco nas quatro últimas rodadas.
Nenhum dos jogadores que estavam pendurados recebeu o terceiro cartão amarelo no jogo contra o Vasco – apenas o lateral-esquerdo Kaiki foi advertido. Contra o Flamengo, Leonardo Jardim terá a volta do zagueiro Villalba e do atacante Gabigol, que cumpriram suspensão no sábado (27). O técnico do Cruzeiro também espera contar com o atacante colombiano Sinisterra, que se recupera de estiramento na coxa direita.
