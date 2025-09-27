Jardim aponta os erros da equipe como a causa da derrota do Cruzeiro

O técnico do Cruzeiro, Leonardo Jardim, considerou que os erros da equipe foram determinantes para a derrota por 2 a 0 para o Vasco, em São Januário, neste sábado (27), pelo Campeonato Brasileiro. Para o treinador, o jogo foi igual, mas o time celeste não teve a mesma capacidade de aproveitar os erros do adversário.

- A análise (do jogo) é fácil de fazer: um jogo muito igual em termos de ações de uma equipe e de outra equipe, com o adversário aproveitando os nossos erros e nós não aproveitando, em termos ofensivos, algumas situações dadas pelo adversário – afirmou Leonardo Jardim, na entrevista coletiva, em São Januário.

Leonardo Jardim admitiu que o Vasco foi mais eficaz que o Cruzeiro (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Para Leonardo Jardim, o Cruzeiro errou muito ofensivamente:

- Tivemos muitos arremates dentro da área, muitos bloqueados, muito de hesitação em que não fomos rápidos e a tomar a melhor decisão e acabamos por perder o jogo. Fizemos um jogo muito igual, mas, em termos de eficácia, que é a palavra mais importante no futebol, o adversário foi muito mais eficaz que nós – avaliou.

Jardim não põe a culpa da derrota do Cruzeiro nos jogadores que falharam nos gols do Vasco

O técnico do Cruzeiro não responsabilizou os erros individuais de Kaiki e Matheus Henrique, nos gols do Vasco, pela derrota:

- Não conseguimos vencer, apesar de que a equipe teve atitude, compromisso com o jogo e tiveram ligados. Não aconteceu o que pretendíamos, que era fazer gols e não sofrer gol em erros nossos. Sinceramente, penso que os nossos erros não foram erros que o adversário nos provocou, mais situações técnicas que ocorreram. São coisas que acontecem. Quando ganhamos, não é o que fez o gol que ganhou o jogo, é toda a gente. E quando perdemos, não perde quem errou mais ou menos, é toda a gente – destacou Leonardo Jardim.

O técnico do Cruzeiro também lamentou o momento dos gols vascaínos, no início de cada tempo:

- O adversário entrou melhor no jogo e saiu na frente no resultado e, depois na segunda parte, voltamos a sofrer o 2 a 0 e as coisas ficaram mais facilitadas para o Vasco. Mas acho que foi um jogo muito igual – disse.