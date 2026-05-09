Entenda o que aconteceu com Matheus Henrique, do Cruzeiro

No intervalo da vitória do Cruzeiro por 2 a 1 contra o Bahia, o meio-campista Matheus Henrique foi substituído por Kaique Kenji, que viria a ser o autor do gol da vitória celeste. Entretanto, a situação do camisa 8 preocupou integrantes da diretoria da Raposa.

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O jogador se chocou com Everaldo aos 47 minutos da primeira etapa e imediatamente levou as mãos ao peito. O atacante tricolor recebeu cartão amarelo.

No vestiário, Matheus Henrique se sentiu mal e chegou a cuspir sangue. Segundo apuração do Lance!, o atleta foi levado ao hospital para fazer uma tomografia mas não teve nenhuma fratura identificada.

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Ao fazer um pronunciamento sobre a arbitragem, o executivo de futebol Bruno Spindel deu detalhes do ocorrido com o jogador.

– O motivo de eu estar aqui é sobre a arbitragem. O Cruzeiro está muito incomodado com os erros recorrentes, com a falta de critério da arbitragem e com o nível da arbitragem nos jogos do Cruzeiro. Estamos falando com os órgãos competentes da CBF, mas achamos importante deixar público nossa insatisfação. Inclusive os erros hoje. Um bandeira de nível nacional não pode errar como no primeiro gol, ainda que o VAR corrija. Entrada muito dura no Matheusinho, fez com que ele fosse hospitalizado, estava quase desfalecendo no vestiário, cuspiu sangue, foi para o hospital. Nos deixa incomodados a falta de critério. Queremos uma arbitragem limpa, com critérios, não que o Cruzeiro seja tratado de uma forma diferente – disse.

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Bahia x Cruzeiro

O Cruzeiro respirou no Campeonato Brasileiro ao vencer o Bahia na Arena Fonte Nova por 2 a 1 na noite deste sábado. Os donos da casa saíram na frente com Luciano Juba, mas os mineiros empataram com Kauã Moraes e viraram com Kaique Kenji.

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Bahia x Cruzeiro (Celo Gil / Cruzeiro)

Com o resultado, o Tricolor segue na 6ª posição, com 22 pontos somados. Do outro lado, a Raposa saltou para o 10º lugar, com 19 pontos.

O Cruzeiro volta ao entrar em campo na próxima terça-feira (12), às 21h30 (de Brasília), quando enfrentará o Goiás pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. Posteriormente, enfrenta o Palmeiras, fora de casa, no sábado (16), às 21h (de Brasília).

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