Acidente: Gabriel Veron, do Cruzeiro, não se apresenta à polícia e tem carro rebocado

Publicada em 15/07/2024 - 11:20 • Belo Horizonte (MG)

O atacante Gabriel Veron, autor de um dos gols da vitória do Cruzeiro contra o Bragantino por 2 a 1, no sábado (13) , se envolveu num acidente de carro no interior do condomínio onde mora, na região de Vespasiano, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, no domingo (14). A Polícia Militar foi acionada pelos vizinhos, mas o jogador não se apresentou aos policiais e teve o veículo rebocado, segundo informou o jornal "O Tempo".

Veron bateu em uma placa de sinalização, atingiu a calçada e parou de forma irregular em cima do passeio da casa. Um vizinho chegou a seguir Veron, mas ele ignorou os chamados. De acordo com esse vizinho, Veron costuma dirigir no condomínio de forma imprudente e em alta velocidade.

Há suspeita de que o jogador estaria embriagado no momento do acidente. Um amigo de Veron chegou a se apresentar como condutor do carro, mas o vizinho afirmou que era mentira. Ao ser indagado pelos policiais, o homem correu para dentro da casa do jogador e fechou a porta.

Algum tempo depois, um outro homem se apresentou aos PMs dizendo que, na verdade, era ele quem conduzia a Mercedes-Benz GLC 300. Mas ao ser questionado pelos policiais, aparentou nervosismo e também voltou para a casa do jogador.

Como não apareceu ninguém habilitado para retirar o carro estacionado de forma irregular, o veículo foi rebocado. O caso será investigado pela 2ª Delegacia de Polícia Civil de Vespasiano.