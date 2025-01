Mercado da Bola: meia Eduardo assina com o Cruzeiro por um ano

O Cruzeiro confirmou a contratação do meia Eduardo, nesta sexta-feira (3). O jogador de 35 anos foi campeão brasileiro e da Copa Libertadores no ano passado com o Botafogo e assinou contrato com a Raposa por uma temporada. O vínculo poderá ser ampliado, se o jogador atingir metas estabelecidas no atual acordo.

Eduardo vem para ser mais uma opção para o técnico Fernando Diniz na armação da equipe, para substituir o titular Matheus Pereira, quando necessário. O jogador terminou seu contrato com o Botafogo no fim da temporada passada.

Natural de Ribeirão Preto (SP), Eduardo começou no Ituano, passou pelo Fluminense e Desportivo Brasil antes de se transferir para o exterior. Em Portugal, o meia atuou por Estoril e Porto. Na França, jogou no Nice. Depois, passou longo período no Oriente Médio, defendendo o Al Hilal (Arábia Saudita), Al Ahli (Emirados Árabes Unidos) e Al Ahli (novamente na Arábia Saudita).

Eduardo, que é genro do ex-craque Bebeto, chegou ao Botafogo no meio da temporada 2022 e disputou 98 partidas, com 23 gols e 12 assistências. A temporada de maior destaque dele com a camisa alvinegra foi a de 2023: 49 jogos, com 12 gols e sete assistências. No ano passado, o meia conviveu com lesões e perdeu espaço após a chegada de Thiago Almada. Foram 35 partidas, oito gols e quatro assistências.

Eduardo estará na festa de apresentação dos reforços neste sábado (4)

O meia Eduardo será apresentado à torcida celeste neste sábado (4), em evento no Mineirão, em que o maior destaque será o atacante Gabigol. Outros reforços já confirmados pelo Cruzeiro para esta temporada são os atacantes Dudu e Bolasie, o lateral Fagner, o volante Christian e o meia Rodriguinho. O clube deverá anunciar em breve o atacante Marquinhos, ex-Fluminense, e mais um zagueiro.