Segundo jogo do Cruzeiro pelo Mineiro será no Mané Garrincha

O segundo jogo do Cruzeiro pelo Campeonato Mineiro de 2025 será no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, em 22 de janeiro (quarta-feira). O adversário e mandante do jogo é o Athletic, de São João del Rey (MG), que optou por levar a partida para o Distrito Federal porque a Arena Sicred está em reformas desde novembro. Inicialmente, o jogo estava marcado para o Estádio Melão, em Varginha, mas o Athletic recebeu proposta para jogar em Brasília.

Curiosamente, essa será a terceira edição seguida do Estadual mineiro com jogos no Mané Garrincha e a quarta partida na história da competição disputada fora de Minas Gerais.

No ano passado, o clássico América x Cruzeiro, pela primeira fase, foi realizado no Mané Garrincha, porque o Coelho vendeu o mando de jogo para uma empresa. O América venceu por 1 a 0, em 4 de fevereiro, com 13.631 presentes.

Cruzeiro vai voltar à Arena Mané Garrincha em janeiro, pelo Mineiro (Foto: Cruzeiro/Flickr)

Este ano, foi o Itabirito que decidiu levar sua partida contra o Atlético-MG para o Mané Garrincha, também por questões financeiras. O Galo venceu por 2 a 0, em 17 de fevereiro, com público de 10.078 torcedores.

Ainda em 2023, na última rodada da primeira fase, o Cruzeiro teve de enfrentar o Democrata-SL no Estádio Kléber Andrade, em Cariacica (ES), porque a diretoria não havia fechado acordo para jogar no Mineirão, o Independência estava sendo usado pelo América e a partida não poderia ser na Arena do Jacaré para não caracterizar inversão de mando. Houve empate por 1 a 1, em 4 de março, com público de 6.589 presentes.

Estádio de São João del Rey está em reforma desde novembro

A Arena Sicred, em São João del Rey (MG), onde o Athletic manda seus jogos, passa por reformas desde novembro para ampliação da capacidade de público, de 6 mil para 8 mil pessoas, e melhoria no gramado. As mudanças estão sendo feitas para adequar o estádio às normas da CBF, já que o clube vai disputar a Série B do Campeonato Brasileiro em 2025. As obras estão previstas para terminar no fim de janeiro, e o Athletic espera enfrentar o Villa Nova, pela quarta rodada do Mineiro, no dia 29, em seu estádio.