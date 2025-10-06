Kauã Moraes avalia estreia como titular do Cruzeiro
Depois de estrear no segundo tempo do empate por 0 a 0 com o Flamengo, no Maracanã, o jovem lateral-direito Kauã Moraes foi titular da equipe do Cruzeiro no empate com o Sport por 1 a 1, domingo (5), no Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro. O jogador, contratado ao Athletico-PR na recente janela de transferências, deixou boa impressão nas duas partidas.
- O último terço é onde eu mais gosto de jogar. No um contra um, me saio bem. Sou de muita personalidade, também sou técnico. Consigo agregar ao time assim. Sobre o esquema, é um esquema bom. Tanto pra mim quanto para o Arroyo. Acredito que conseguimos nos sair bem – comentou Kauã Moraes, na zona mista no Mineirão, referindo-se ao atacante equatoriano com quem dividiu o lado direito do campo.
De acordo com a plataforma de estatísticas Sofascore, Kauã Moraes recebeu nota 7,6 na partida contra o Sport, com destaque para o acerto de 86% dos passes (37 de 43), dois desarmes, seis ganhos de sete duelos e três faltas sofridas.
Para o torcedor cruzeirense, ficou na lembrança o cruzamento para Matheus Pereira acertar a trave, aos 18 minutos do primeiro tempo, quando o placar estava em branco. E o choque de cabeça, no início do segundo tempo com Igor Cariús, do Sport, que o fez usar uma touca de proteção. Kauã Moraes foi substituído por Marquinhos, aos 34 minutos.
Técnico do Cruzeiro passou confiança para Kauã Moraes antes de jogo no Mineirão
Escolhido para substituir o suspenso William, já que Fagner ainda se recupera de fratura na tíbia direita, Kauã Moraes revelou o que lhe disse o técnico Leonardo Jardim, antes da partida:
- O professor me deu muita confiança antes do jogo. Ele já vinha falando para eu fazer o que eu sei, o que eu vinha fazendo. Acho que a gente conseguiu mostrar um pouco isso. Consegui mostrar bem ali. Ele me deu confiança – disse o lateral do Cruzeiro.
Para contar com o jogador de 18 anos, a SAF do Cruzeiro pagou a multa de rescisão contratual com o Athletico-PR, no valor de R$ 11 milhões.
