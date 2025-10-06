Jardim minimiza tropeços do Cruzeiro em times da parte de baixo da classificação

A campanha do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro apresenta uma situação curiosa. Enquanto não perdeu nenhuma partida para os demais integrantes do G6, que vale vaga na Copa Libertadores de 2026, a equipe celeste tropeçou em casa para adversários que estão na metade de baixo da tabela de classificação. O empate por 1 a 1 com o lanterna Sport, domingo (5), foi mais um jogo em que a vitória escapou da Raposa, no Mineirão.

Os tropeços anteriores diante da torcida cruzeirense foram o empate por 0 a 0 com o Atlético-MG, ainda na nona rodada, e as derrotas por 2 a 1 para Ceará e Santos, respectivamente, na 17ª e 19ª rodadas. Atualmente, o time cearense está em 10º lugar, o rival mineiro em 15º e o Peixe, em 16º.

Em compensação, contra Palmeiras, Flamengo, Botafogo, Bahia e Mirassol, o Cruzeiro obteve seis vitórias e dois empates, ou seja, 20 dos 24 pontos disputados, aproveitamento de 83,3%.

Após o empate com o Sport, o técnico Leonardo Jardim procurou minimizar esses tropeços no Mineirão:

- Pontos são sempre os mesmos: três pontos em cada jogo. A gente tem um objetivo bem claro. Não somamos os pontos que pretendíamos contra um adversário que é o lanterna. Claro, estamos insatisfeitos porque queríamos os três pontos, mas os três pontos que conquistamos contra o Bahia e quase ninguém conquistou não são diferentes desses três pontos contra o Sport. Nós queremos é entrar em cada jogo sempre com o mesmo objetivo, que é conquistar os três pontos para que, no fim do Campeonato Brasileiro, a gente possa cumprir nosso primeiro objetivo da temporada – afirmou o técnico do Cruzeiro.

Preocupação do técnico do Cruzeiro, Leonardo Jardim, é com jogadores machucados

Leonardo Jardim demonstrou preocupação com a condição física de alguns jogadores do Cruzeiro, após a partida contra o Sport. O meia Matheus Henrique deixou o jogo ainda no início com suspeita de fratura na costela. No ano passado, o jogador jogou no sacrifício, com a mesma contusão, até a final da Copa Sul-Americana, contra o Racing, em novembro.

continua após a publicidade

O atacante Sinisterra, depois de se recuperar de estiramento na coxa direita, terminou o jogo com o Sport com dores na coxa esquerda. O zagueiro Jonathan Jesus, o volante Lucas Silva e o meia Christian também saíram de campo com problemas físicos.

Os jogadores serão avaliados pelos médicos do Cruzeiro na reapresentação na tarde de quarta-feira (8) – todos ficam de folga nesta segunda (6) e terça-feira (7). O próximo jogo da equipe será somente após a data Fifa, dia 15, contra o Atlético-MG, na Arena MRV, às 21h30.