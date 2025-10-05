Jardim lamenta desfalques e cansaço do Cruzeiro após empate com o Sport

O técnico do Cruzeiro, Leonardo Jardim, avalia que as mudanças que foi obrigado a fazer na equipe tiveram influência no empate por 1 a 1 com o Sport, neste domingo (5), no Mineirão. O treinador também aponta o pouco tempo de recuperação após o empate por 0 a 0 com o Flamengo, no Maracanã, quinta-feira (2), como um dos motivos para o desempenho ruim do time.

- Com certeza, o jogo com o Flamengo teve impacto. Perdemos quatro jogadores titulares (por suspensão), aos 10 minutos, tivemos mais um jogador (Matheus Henrique) que teve de sair. Só para quem não está por dentro do futebol pode pensar que não tem influência. Não por acaso, o Flamengo também não teve um bom resultado nessa jornada. Recuperar-se em dois dias não é fácil – afirmou Leonardo Jardim, na zona mista no Mineirão.

Para o técnico do Cruzeiro, o principal problema não foi a qualidade dos jogadores que entraram, mas a falta de ritmo de jogo:

- Aquela bola que não entrou não é falta de qualidade, é falta de ritmo. São jogadores que têm jogado menos e não conseguiram se impor ao nível dos que normalmente jogam – disse.

Jardim lamenta gol sofrido em erro não habitual da defesa do Cruzeiro

Leonardo Jardim destaca que o Cruzeiro sofreu o gol de uma maneira que não costuma levar, num lançamento longo do campo adversário:

- Na primeira parte, tivemos o controle do jogo, com várias ações para finalizar, não tivemos eficácia e acabamos por sofrer um gol num erro defensivo que não é habitual, uma bola nas nossas costas. No segundo tempo, tivemos que nos expor mais ofensivamente e perdemos o controle do jogo, que ficou mais de ação e reação e não conseguimos fazer o segundo gol para conquistar os três pontos – avaliou o técnico do Cruzeiro.

Volante Lucas Silva teve de ser substituído por cansaço contra o Sport (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Leonardo Jardim reconhece que o Cruzeiro não conseguiu jogar da maneira que gosta e ao qual está acostumado:

- No segundo tempo, por estarmos perdendo, arriscamos mais em termos ofensivos, e perdemos o equilíbrio. Por isso, o adversário teve muito mais transição, e jogo perdido não é muito bem a nossa característica. O Cruzeiro não é uma equipe de jogo bate lá, bate cá. Gosta de jogar num ataque organizado e isso, na segunda parte, não aconteceu, por mérito do adversário e demérito nosso – comentou o técnico.