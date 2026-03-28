Joia da base do Cruzeiro inicia processo de integração ao profissional

Um dos grandes destaques da base do Cruzeiro, o meio-campista Filipe Morais iniciou na última sexta-feira (27) o processo para ser integrado ao elenco profissional do Cabuloso.

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Ele participou parcialmente da atividade comandada por Artur Jorge na Toca da Raposa II. No Centro de Treinamento, a Raposa tem um trabalho integrado com o Sub-20, que também treina no local e pode ter seus atletas acionados para completar treinamentos.

Na manhã desta sexta-feira, o Cruzeiro anunciou também a renovação do contrato do jovem. Agora, Filipe Moraes tem vínculo até março de 2029.

Treino, na Toca 2 (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Trajetória de Filipe Morais

Nascido em 2008, o meio-campista de apenas 17 anos ganhou seu espaço na categoria Sub-20 em 2025. Ele chegou ao Cabuloso em 2022, para o Sub-15. Em 2024, passou a figurar nas duas faixas de idade acima e foi relacionado para a Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2026.

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Na última temporada, Felipe Morais foi destaque com outra camisa, a da Seleção Brasileira. Ele participou dos oito jogos da campanha do Brasil na Copa do Mundo Sub-17, que ficou com a quarta posição. O meia marcou dois gols na competição.

Recentemente, em novembro de 2025, ainda durante a disputa do Mundial Sub-17, surgiu a informação de que o Chelsea já monitora o crescimento do jogador no Cruzeiro. Na época, nenhuma proposta oficial chegou aos mineiros. Entretanto, se quiserem tirar o jovem da Toca da Raposa, os ingleses terão que investir pesado, já que sua multa é de 100 milhões de euros (aproximadamente R$ 647 milhões na cotação atual).

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