Atitude de Luciano em Cruzeiro x São Paulo divide opiniões: ‘De novo’

Cruzeiro e São Paulo se enfrentam, neste sábado (30), no Mineirão, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Durante o primeiro tempo da partida, o atacante Luciano, do tricolor paulista, protagonizou um embate com o zagueiro Lucas Villalba que dividiu opiniões nas redes sociais.

O lance aconteceu aos 21 minutos. Na ocasião, o defensor do time celeste deu uma entrada por trás que irritou o atacante do clube paulista. Para responder o lance, Luciano deu um empurrão forte no adversários.

Rapidamente, Mathues Pereira interveio e afastou o camisa 9 do São Paulo. Por conta do atrito, o árbitro Anderson Daronco puniu os dois jogadores com cartão amarelo. O lance gerou debate nas tedes sociais. Alguns torcedores defenderam o atacante e outros o criticaram.