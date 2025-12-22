De férias desde a última segunda-feira (15), os jogadores do Cruzeiro estão curtindo o tempo livre cada um à sua maneira. Enquanto uns escolheram passar os momentos de descanso no Brasil, outros já estão no exterior.

Talvez o fato mais comentado das férias dos atletas celestes tenha ocorrido com Gabigol. O camisa 9, que deixou a Neo Química Arena sozinho para ficar em São Paulo, participou recentemente do Podpah e também curtiu o "Tardezinha" no último sábado.

Kaio Jorge

O artilheiro do Brasileirão de 2025 está curtindo uma de suas paixões: os cavalos. Ele compartilhou momentos em seu haras, em Gravatá-PE. No domingo, publicou fotos curtindo em Recife. Nesta segunda-feira (22), inclusive, o atacante deverá curtir sua festa de aniversário.

Kaio Jorge em suas férias (Foto: Reprodução Instagram)

Matheus Henrique

Meio-campista que sofreu com lesões em 2025, Matheus Henrique tem curtido seus momentos com seu filho. Kauan Henrique nasceu no hospital Mater Dei, em Belo Horizonte, logo nos primeiros dias das férias e tem recebido os cuidados do pai.

Lucas Villalba

Se recuperando de uma lesão no tornozelo esquerdo, o zagueiro está passando suas férias em Acapulco com uma bota ortopédica. Ao lado da família, ele postou recentemente uma foto com sua irmã, Antonela Villalba, na praia.

Villalba e sua irmã (Foto: Reprodução Instagram)

Christian

Um dos jogadores mais fundamentais no time comandado por Leonardo Jardim em 2025, Christian aproveitou seu aniversário de 25 anos na última sexta-feira (25) com seus familiares e amigos. Nas redes sociais, o meio-campista compartilhou fotos de suas férias em Maragogi, agradecendo pelo ano que teve.

Quando os jogadores do Cruzeiro se reapresentam?

Em sua participação no podcast Podpah, Gabigol chegou a deixar escapar a data de reapresentação dos jogadores do Cruzeiro. O camisa 9 disse que irá voltar à Toca da Raposa no dia 2 de janeiro.

– Acertei para um projeto de quatro anos. Podemos conversar. Mas não. Meu empresário não conversou com nenhum time. Alguns procuraram o Cruzeiro ou ele no meio do ano, mas não foi opção. Reapresentação é dia 2. Podemos conversar em algum momento, mas falei isso e pensaram que era sobre sair. Qualquer jogador conversa com a diretoria. Um cara X da internet fala e acreditam. Meu foco sempre foi o Cruzeiro – disse o atacante.