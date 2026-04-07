Matheus Pereira destaca postura do Cruzeiro em estreia: 'Soube jogar Libertadores'

Em meio à crise no Brasileirão e nos bastidores, o Cruzeiro estreou com vitória fora de casa na Libertadores. Na noite desta terça-feira (7), a Raposa venceu o Barcelona-EQU por 1 a 0, em Guayaquil. Após a partida, Matheus Pereira, autor do único gol da partida, destacou que os mineiros souberam jogar um confronto de Libertadores.

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+ Matheus Pereira marca, e Cruzeiro estreia com vitória na Libertadores

– Agradecer a Deus por essa noite maravilhosa. Sabíamos que seria um jogo muito difícil. É um grupo muito difícil. Sabemos de nossa qualidade também. O time está de parabéns, soube entender o que é jogar Libertadores. Duelou quando precisou, aproveitou a chance. Na Libertadores nenhum jogo é fácil. Mas foi importante começar com o pé direito. Temos mais jogos, mas é bom começar com o pé direito. Colocar os pés no chão, conseguir chegar a uma consistência, não só na Libertadores, mas em outras competições – analisou o camisa 10 em entrevista à ESPN.

– Eu acho que o jogo do São Paulo, o resultado foi um pouco diferente do que foi o jogo. Eles tiveram um pênalti cedo que condicionou o jogo. Dominamos bem. Fizemos 2 a 1, quando começamos a reagir, eles fizeram o terceiro. Temos que entender isso, não podemos desligar em nenhum momento. Demos essa resposta positiva hoje. Não ficamos desligados em nenhum momento. Sofremos no fim. Quando tiver que sofrer, sofrer todos juntos – comentou Matheus Pereira.

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Barcelona-EQU x Cruzeiro, no Estádio Monumental Isidro Romero Carbo, em Guayaquil-EQU (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

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Estreia do Cruzeiro na Libertadores

Mesmo fora de casa, o Cruzeiro estreou com vitória na Libertadores. A equipe comandada por Artur Jorge bateu o Barcelona-EQU, em Guayaquil, por 1 a 0. O único gol da partida foi anotado pelo meio-campista Matheus Pereira.

Com o resultado, a Raposa larga na frente no Grupo D e pode terminar a primeira rodada na liderança dependendo do resultado da partida entre Boca Juniors e Universiad Católica.

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O Cruzeiro volta a jogar pela Libertadores na próxima quarta-feira (15), às 19h (de Brasília), quando enfrenta a Universidad Católica, no Mineirão. Antes, o Cabuloso joga contra o Red Bull Bragantino, dentro de casa, no domingo (12), às 18h30 (de Brasília).

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