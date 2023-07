O fechamento da janela de transferências do futebol brasileiro está marcado para o dia 2 de agosto. Assim, o Cruzeiro terá de agilizar a documentação do jogador para que seja inscrito a tempo na CBF e atuar pela equipe celeste. O Cruzeiro vai custear os salários do jogador com a ajuda do empresário Pedro Lourenço, que mais uma vez auxiliou o clube azul em uma contratação.