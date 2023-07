O último reforço a desembarcar na Toca da Raposa para a sequência da temporada pelo Cruzeiro foi o atacante Arthur Gomes. Com o nome já publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o atleta falou pela primeira vez com a imprensa como novo jogador da Raposa. E ao que tudo indica, o jogador precisará de um tempo um pouco maior para aprimorar a questão física.