- Erramos na última tentativa e pedimos desculpas por isso. Agora, depois de ser aprovado por unanimidade na primeira reunião do Comitê de Torcedores, vamos ajustar o seu design, valorizar a marca do Raposão e do Cruzeiro e, claro, aproximá-lo de você, torcedor. Entendemos que precisamos trabalhar juntos. E você, Sócio 5 Estrelas, é quem vai decidir ajuste final - disse o clube, ao anunciar a votação.