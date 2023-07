O tricolor gaúcho também enviou uma proposta pela contratação do jogador de 24 anos que tem vínculo com o Palmeiras até o fim de 2023. A oferta do time sulista, no entanto, é para assinar um compromisso por quatro temporadas. O atacante ainda avalia as duas ofertas, visto que já foi avisado que não permanece no clube paulista ao fim do seu contrato.