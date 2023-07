Não foi diferente com o volante Matheus Jussa, titular do elenco celeste. Em entrevista à Rádio Itatiaia, o jogador, contratado no início desta temporada, revelou a emoção da primeira conversa com o Fenômeno. O jogador não fez questão de esconder a idolatria pelo ex-atacante da Seleção Brasileira, do Cruzeiro e do Real Madrid, da Espanha.