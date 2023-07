Artilheiro do Cruzeiro na temporada com oito gols marcados, o atacante Bruno Rodrigues despertou interesse do Al Taawon, da Arábia Saudita, que já fez uma proposta de R$ 21 milhões, por 100% dos direitos econômicos do atleta. Agora, o clube celeste tem um prazo de sete dias para definir o futuro do jogador.