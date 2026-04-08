Matheus Cunha se manifesta sobre 'caso Walace': 'Sou uma pessoa honesta'

Um dia depois de uma grande polêmica nos bastidores, o Cruzeiro estreou com vitória na Libertadores ao bater o Barcelona-EQU por 1 a 0. Após a partida, o goleiro Matheus Cunha foi questionado sobre o corte de Walace.

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Na segunda-feira, o volante foi tirado da viagem ao Equador por conta de um caso de indisciplina. O meia teria feito críticas ao goleiro em um grupo de mensagens que contava com jogadores e membros da diretoria.

– Isso está com a diretoria, eles vão tomar a decisão. Eu tenho meus princípios, meu caráter. Me mantenho o mesmo, sou uma pessoa honesta. Continuo trabalhando da mesma forma, independente do que vem de fora para dentro. Meu trabalho responde – disse Matheus Cunha em entrevista à ESPN.

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Na entrevista coletiva, o técnico Artur Jorge também foi questionado sobre o afastamento do jogador.

– A questão do Walace, está sendo resolvida internamente pela direção. É uma questão nossa, vocês já tiveram conhecimento do que aconteceu. Acontecerá o que a direção achar que deve acontecer – disse.

Walace (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

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Estreia do Cruzeiro na Libertadores

Mesmo fora de casa, o Cruzeiro estreou com vitória na Libertadores. A equipe comandada por Artur Jorge bateu o Barcelona-EQU, em Guayaquil, por 1 a 0. O único gol da partida foi anotado pelo meio-campista Matheus Pereira.

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Com o resultado, a Raposa larga na frente no Grupo D e divide a liderança com o Boca Juniors, que venceu a Universidad Católica fora de casa.

O Cruzeiro volta a jogar pela Libertadores na próxima quarta-feira (15), às 19h (de Brasília), quando enfrenta a Universidad Católica, no Mineirão. Antes, o Cabuloso joga contra o Red Bull Bragantino, dentro de casa, no domingo (12), às 18h30 (de Brasília).

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