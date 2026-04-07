Artur Jorge exalta vitória do Cruzeiro e explica alterações no time titular

O técnico Artur Jorge destacou a partida feita pelo Cruzeiro em sua estreia na Libertadores. A equipe mineira venceu o Barcelona-EQU por 1 a 0, com gol de Matheus Pereira.

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– Nós sabíamos que as competições que temos em relação ao trabalho que fazemos semanalmente. Preparamos a equipe para esse jogo depois de um resultado pesado, onde foi pior do que a exibição. Mas a equipe reagiu bem. Pedi para que tivessem a capacidade de buscar um resultado frente a um adversário e um campo difícil. Optamos por três alterações para valorizar todos que trabalham diariamente para estarem preparados quando chamados. Estou satisfeito com o desempenho da equipe. É um resultado justíssimo pelo que o Cruzeiro fez em campo – analisou.

– Nós sabemos que temos uma sequência de jogos muito grande e que o terceiro é que leva mais dificuldade aos atletas. Pelo que é acumulado, pouco tempo de recuperação. Não podemos mudar uma equipe inteira. Mudamos três peças. Jonathan e Fagner têm trabalhado muito bem desde o dia que cheguei, à espera de uma oportunidade. Fizeram seus trabalhos para terem essa oportunidade. A resposta veio em campo. Demonstraram claramente que estão presentes, jogando ou não, com todo compromisso – ressaltou Artur Jorge sobre as mudanças no time titular.

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O comandante português foi questionado sobre o que passou aos jogadores depois da dura derrota do fim de semana. A Raposa perdeu por 4 a 1 para o São Paulo no último sábado.

– Aquilo que mais insisti nesses dias que antecederam o jogo foi a valorização do que fizemos em São Paulo. Fizemos um jogo, do ponto de vista competitivo e qualitativo, bom, mas um resultado que nos penalizou muito. É passado. Mas sabíamos porque perdemos. E hoje sabíamos o que precisávamos para vencer, ter um comportamento bom, a altura da competição. A margem de erro não existe, são seis jogos difíceis. Estamos no grupo mais difícil da Libertadores. A equipe mostrou caráter, personalidade, soube sofrer. Foi um time que procurou jogar mais, ter o domínio do jogo. Fizemos um gol, mas tivemos quatro grandes oportunidades. Trabalhamos para ganhar, ganhamos – explicou.

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Barcelona-EQU x Cruzeiro, no Estádio Monumental Isidro Romero Carbo, em Guayaquil-EQU (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

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Estreia do Cruzeiro na Libertadores

Mesmo fora de casa, o Cruzeiro estreou com vitória na Libertadores. A equipe comandada por Artur Jorge bateu o Barcelona-EQU, em Guayaquil, por 1 a 0. O único gol da partida foi anotado pelo meio-campista Matheus Pereira.

Com o resultado, a Raposa larga na frente no Grupo D e pode terminar a primeira rodada na liderança dependendo do resultado da partida entre Boca Juniors e Universiad Católica.

O Cruzeiro volta a jogar pela Libertadores na próxima quarta-feira (15), às 19h (de Brasília), quando enfrenta a Universidad Católica, no Mineirão. Antes, o Cabuloso joga contra o Red Bull Bragantino, dentro de casa, no domingo (12), às 18h30 (de Brasília).

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