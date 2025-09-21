Kaiki comemora segundo gol pelo Cruzeiro na importante vitória sobre Bragantino

Autor do gol da vitória de virada do Cruzeiro sobre o Red Bull Bragantino por 2 a 1, neste domingo (21), no Mineirão, o lateral-esquerdo Kaiki marcou apenas pela segunda vez com a camisa celeste, em 89 jogos. O jovem de 22 anos foi muito festejado pelos companheiros na comemoração na beira do campo.

- O grupo está muito unido e sempre comemoramos juntos o gol, independente de quem faz o gol. Dedico esse gol a todo o grupo, primeiramente a Deus, à minha esposa que está no estádio e a minha família que está assistindo – disse Kaiki, na saída do campo, em entrevista ao “Premiere”.

Kaiki reconheceu que o Red Bull Bragantino foi um adversário mais difícil do que se esperava:

- Jogo muito complicado. Começamos perdendo, conseguimos reagir no primeiro tempo, fizemos um gol e voltamos para o segundo tempo melhor, consertando o que tínhamos para consertar no segundo tempo e, graças a Deus, saímos vitoriosos, num jogo muito difícil e complicado – afirmou o jovem lateral.

Natural de Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte, Kaiki está no Cruzeiro desde 2014 e curte o bom momento da equipe na temporada:

- Passei por todos os momentos do Cruzeiro. Estou no Cruzeiro desde os 12 anos de idade e viver esse momento maravilhoso com o Cruzeiro é sensacional. Estamos vivendo uma fase muito boa e agora é trabalhar para continuar nesse momento bom – afirmou Kaiki.

A equipe celeste atingiu a sexta vitória consecutiva na temporada, quatro deles pelo Brasileirão. Como mandante na competição, chegou à 10ª vitória em 13 partidas – foram um empate e duas derrotas.

Lucas Silva e Kaiki fizeram os gols do Cruzeiro contra o Bragantino (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Kaiki ganha elogios do técnico do Cruzeiro

Na entrevista coletiva, o técnico Leonardo Jardim elogiou a atuação de Kaiki:

- O Kaiki tem feito uma temporada muito boa e não por acaso estava no grupo de 40 da Seleção Brasileira – lembrou o treinador, referindo-se à última pré-lista do técnico Carlo Ancelotti para os jogos do Brasil contra Chile e Bolívia, pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.