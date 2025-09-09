Lucas Romero atingirá marca histórica pelo Cruzeiro no clássico

O volante argentino Lucas Romero pode atingir uma marca importante com a camisa do Cruzeiro no clássico contra o Atlético-MG, quinta-feira (11), às 19h30, no Mineirão, no jogo de volta pelas quartas de final da Copa do Brasil. Se for escalado pelo técnico Leonardo Jardim, como se espera, o jogador completará 250 partidas com a camisa celeste.

Aos 31 anos e com contrato renovado recentemente até dezembro de 2027, Lucas Romero, que está pendurado com dois cartões amarelos na Copa do Brasil, já é o estrangeiro que mais vezes jogou pelo Cruzeiro. Do atual grupo de jogadores da Raposa, o argentino fica atrás somente do volante Lucas Silva, que já disputou 301 partidas.

Para chegar a essa marca histórica, Lucas Romero, conhecido como El Perro, precisou de duas passagens pela Toca da Raposa. Contratado no início de 2016, junto ao Vélez Sarsfield, o volante atuou nas quatro temporadas seguintes pelo Cruzeiro. Foram 39 jogos em 2016 e em 2017, 45 em 2018 e 29 em 2019, quando se transferiu para o Independiente, da Argentina.

Volante Lucas Romero tem contrato com o Cruzeiro até o fim de 2027 (Foto: Gustavo Martins/Cruzeiro)

A estreia com a camisa do Cruzeiro foi na vitória por 1 a 0 sobre o Tricordiano, em 20 de fevereiro de 2016, na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas, pelo Campeonato Mineiro, sob o comando do técnico Deivid. Apesar de fazer gols não ser uma característica de Lucas Romero, o primeiro com a camisa celeste não demorou a sair. Foi na quarta partida pela equipe, a vitória por 3 a 0 sobre o Uberlândia, no Mineirão, também pelo Mineiro, em 15 de março.

Lucas Romero retornou ao Cruzeiro na temporada passada

Lucas Romero voltou ao Cruzeiro em janeiro do ano passado, depois de atuar também pelo León, do México. A reestreia foi no clássico contra o Atlético-MG, em 3 de fevereiro, com vitória por 2 a 0, na Arena MRV, pelo Campeonato Mineiro, com o técnico Nicolás Larcamón. No ano passado, foram mais 55 partidas.

Nesta temporada, o volante argentino já entrou em campo 42 vezes e marcou dois gols, totalizando seis pelo Cruzeiro. Lucas Romero fez no empate por 1 a 1 com o América, na Arena Independência, pela semifinal do Mineiro, e na vitória por 3 a 0 sobre o Bahia, no Mineirão, pelo Brasileirão.

Pelo Cruzeiro, Lucas Romero foi campeão quatro vezes: duas da Copa do Brasil em 2017 e 2018 e duas do Campeonato Mineiro, em 2018 e 2019.