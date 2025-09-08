Cruzeiro prepara esquema para retorno de titular para o clássico

O zagueiro do Cruzeiro, Fabrício Bruno, que está com a Seleção Brasileira que disputa a última rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026 nesta terça-feira (9), já tem definido o esquema de retorno a Belo Horizonte a tempo de disputar a partida de volta pelas quartas de final da Copa do Brasil contra o Atlético-MG, quinta-feira (11), às 19h30, no Mineirão.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

Fabrício Bruno que viaja para a Bolívia nesta segunda-feira (8) e deve participar do jogo contra a Seleção Boliviana, nesta terça-feira (9), em El Alto, depois de apenas ficar no banco de reservas na vitória por 3 a 0 sobre o Chile, no Maracanã, retorna com a delegação brasileira para o Rio de Janeiro em voo fretado logo após a partida, com desembarque previsto para a madrugada de quarta-feira (10).

Do Rio, Fabrício Bruno viaja para Belo Horizonte em avião do dono da SAF do Cruzeiro, o empresário Pedro Lourenço. Assim, o zagueiro estará disponível para o último treino antes da partida, na tarde de quarta-feira (10), e para o início da concentração em seguida na Toca da Raposa. A participação na atividade com os companheiros de equipe vai depender das condições físicas do zagueiro no dia.

continua após a publicidade

Kaio Jorge e Fabrício Bruno marcaram os gols do Cruzeiro na vitória no jogo de ida (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

➡️Árbitro gaúcho apita clássico Cruzeiro x Atlético-MG, quinta-feira (11), no Mineirão

Jogadores do Cruzeiro da Seleção Sub-20 também retornam a tempo do clássico

O técnico Leonardo Jardim também poderá contar com os jogadores que estão na Seleção Brasileira Sub-20 em período de treinos em Atibaia: o goleiro Otávio, o volante Murilo Rhikman e o atacante Kaique Kenji, além do zagueiro Bruno Alves, que ainda não subiu para a equipe principal.

Nesta terça-feira (9), a seleção fará um jogo-treino contra o Oeste, no Centro de Performance e Desenvolvimento do Red Bull Bragantino, e, na quarta-feira (10), encerra essa fase de preparação para a Copa do Mundo no Chile, de 27 de setembro a 19 de outubro.

continua após a publicidade

Com a vitória por 2 a 0 no jogo de ida, na Arena MRV, o Cruzeiro pode perder por um gol de diferença para se classificar para a semifinal da Copa do Brasil. Em caso de derrota da Raposa por dois gols, a vaga será definida nos pênaltis. O adversário de Cruzeiro ou Atlético-MG será Corinthians ou Athletico-PR – no primeiro jogo, a equipe paulista venceu por 1 a 0, em Curitiba.