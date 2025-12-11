No sorteio da Copa do Brasil, o Cruzeiro não deu a sorte de definir a semifinal contra o Corinthians dentro de casa. Mas no primeiro jogo, no Mineirão, não teve competência e nem cabeça no lugar para construir uma vantagem ou minimamente ir em igualdade para a Neo Química Arena.

A Raposa não tinha desfalques significativos, entrou em campo com o time titular: Cássio; William, Fabrício Bruno, Villalba, Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva; Christian, Matheus Pereira; Arroyo e Kaio Jorge. Mas talvez a maior baixa tenha sido subestimar um jogo tão importante.

Nas palavras do líder e capitão do Cruzeiro, a equipe entrou com uma 'rotação baixa' no Mineirão. Mas não foi só isso, a equipe não teve cabeça no lugar, nem para colocar a bola no chão, nem para lidar com um jogo de copa, logo uma das equipes mais tradicionais no modelo.

Cruzeiro jogou por dez minutos no primeiro tempo

Os primeiros 15 minutos de jogo foram muito distintos do que se apresentou o restante da partida. De início, o Corinthians liderou o jogo, passando pela pressão celeste na saída de bola e levou perigo a Cássio, que teve que fazer milagre logo no início.

Entre os 6 minutos e os 15, Kaio Jorge e Matheus Pereira empolgaram o torcedor com jogadas perigosas que pararam em defesas de Hugo Souza e na defesa do Timão. Depois disso, o Corinthians teve o domínio do jogo, com a bola ou sem ela.

Aos 22 minutos, o gol do Alvinegro escancarou a sobrecarga que Kaiki sofreu na primeira etapa. No lado direito, William saiu até o meio de campo para pressionar Bidu. O lateral corintiano conseguiu fazer a bola chegar em Bidon. Kaiki, já mais no meio do que em seu setor, não conseguiu pressionar o meio-campista e deixou Carrillo livre na direita.

O peruano recebeu a bola, teve tempo de avançar e enxergar seus dois atacantes na área. No embate Yuri Alberto e Memphis, contra Fabrício Bruno e Villalba, sobrou organização corintiana e faltou comunicação cruzeirense. O camisa 9 do Corinthians saiu de Fabrício Bruno e foi nas costas de Villalba escorar o cruzamento para Memphis. Fabrício Bruno, talvez enganado pelo 'gato' de Yuri Alberto, foi na direção do gol e não conseguiu se recuperar para marcar o holandês.

No restante do primeiro tempo, um momento muito emblemático mostrou que o problema não foi necessariamente 'raça'. Villalba, mesmo lesionado, seguiu em campo até o intervalo, mesmo mancando muito.

Cruzeiro não dominou o segundo tempo

Após a partida, o técnico Leonardo Jardim analisou que o Cruzeiro dominou a segunda etapa, mas não foi o que se viu no Mineirão e nas estatísticas. A equipe dominou a posse de bola (74%), mas exigiu apenas uma defesa de Hugo Souza, em chute (ou cruzamento) de Arroyo.

No restante da etapa complementar, foram 21 cruzamentos, aproximadamente um a cada dois minutos e meio. O plano não parece promissor e não foi. Na área, costumavam estar Jonathan Jesus (que entrou no lugar de Villalba, mas virou praticamente um centroavante), Christian, Kaio Jorge e Arroyo. Jogadores com 1,87m, 1,78m, 1,82m e 1,76m. Com André Ramalho (1,82m), Gustavo Henrique (1,95m) como dupla de zaga adversária, não foi uma estratégia que rendeu.

Não é cenário de se jogar a toalha, até porque o Cruzeiro já mostrou muita qualidade na temporada. Justamente por isso, uma remontada é completamente possível, mas a atuação no Mineirão é inexplicável.