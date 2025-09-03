Kauã Moraes comenta disputa com William e Fagner na lateral do Cruzeiro

O lateral Kauã Moraes, de 18 anos, contratado pelo Cruzeiro ao Athletico-PR, sabe que não facilidade na disputa por posição com os experientes William e Fagner na lateral direita da equipe do técnico Leonardo Jardim. O jovem, no entanto, se diz satisfeito com a chegada à Toca da Raposa e espera tirar proveito da convivência com os novos companheiros.

- São grandes jogadores, assim como todos da equipe. Estou preparado. Chego com responsabilidade mas, no dia a dia, vou me adaptando e pegando eles como exemplo e com eles me ajudando, e, se Deus quiser, logo logo vou estar dentro de campo. Creio que posso pegar um pouco de cada um para aprimorar minhas características – afirmou Kauã Moraes, na apresentação na Toca da Raposa, na tarde desta quarta-feira (3).

Kauã Moraes, que vai usar a camisa de número 2, que estava vaga, já que William usa o número 12, e o Fagner, o 23, falou também da satisfação em se transferir para o Cruzeiro:

- É inexplicável pensar que, seis meses atrás, eu assistia ao Cruzeiro, e hoje estar representando essa camisa é gratificante. Estou muito ansioso para logo logo dar alegrias para toda a nação azul – afirmou o lateral.

Kauã Moraes se recupera de uma torção no joelho direito, sofrida em agosto, e afirma que em breve vai estar à disposição do técnico Leonardo Jardim:

- Eu estou bem, estou na parte final de transição. A lesão não foi nada de preocupante. Estou bem - disse.

Dono da SAF do Cruzeiro comenta disputa com o Athletico-PR por Kauã Moraes

Na apresentação dos reforços na Toca da Raposa, nesta quarta-feira (3), o dono da SAF do Cruzeiro, o empresário Pedro Lourenço, falou da reclamação do Athletico-PR quanto à atitude do clube para contratar Kauã Moraes.

- Nós não tiramos, não roubamos nada de ninguém. Acreditamos e pagamos por ele. Não temos que explicar ou falar nada. Isso é direito, é legal e já foi feito isso com a gente também. Não estamos aqui chorando ou reclamando. Só para deixar isso esclarecido – disse o dirigente.

O Cruzeiro pagou a multa rescisória, prevista em contrato, no valor de R$ 11 milhões e acertou contrato com o lateral até agosto de 2030. Pedro Lourenço se referiu ao procedimento semelhante do Furacão em abril de 2022, quando o clube paranaense levou o atacante Vitor Roque da Toca da Raposa.