Gabigol, sobre empate do Cruzeiro: ‘Faltou um pouco de capricho’

Autor do gol do empate do Cruzeiro com o Sport, no início do segundo tempo, o atacante Gabigol considera que faltou “um pouco de capricho” para que a equipe saísse do Mineirão com uma vitória, na partida deste domingo (5), pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

- Acho que a gente foi muito superior o jogo inteiro. Tivemos inúmeras chances. Às vezes, faltou um pouco de capricho no chute, um pouco de sorte também, e melhorar um pouco esse último passe. Mas creio eu que formos muito superiores, tivemos maior posse de bola, maiores chances, chances mais claras. Então, se tivesse que sair um vencedor, teria de ser a gente – comentou o atacante do Cruzeiro, na saída do gol, em entrevista ao “Sportv”.

Gabigol admite, no entanto, que o empate não estava nos planos do Cruzeiro, que perdeu a chance de se aproximar da liderança do Brasileiro – com 52 pontos, a Raposa está a três de Palmeiras, novo líder, e Flamengo.

continua após a publicidade

- Empatamos com o Flamengo que não era o que a gente queria. Hoje também não foi, ainda mais na nossa casa. Mas temos feito bons jogos. Creio eu que melhor que perder vou fazer um ponto e agora é descansar, treinar bastante e precisamos dos jogadores que estavam fora, que voltem bem para a gente conseguir vencer o próximo jogo – disse Gabigol, referindo-se ao clássico contra o Atlético-MG, dia 15, na Arena MRV.

➡️Cruzeiro tropeça no lanterna e soma apenas um ponto contra o Sport

Gabigol voltou a marcar e ajudar o Cruzeiro a pontuar no Brasileirão

Depois de mais de dois meses, Gabigol foi titular e atuou por 90 minutos – a última vez havia sido também num empate no Mineirão: 0 a 0 com o CRB, pela Copa do Brasil, em 30 de julho:

continua após a publicidade

- Claro que quero jogar, quero ter oportunidades, e quando tenho oportunidade, tenho feito gols e ajudado a equipe – afirmou o atacante, que havia marcado o gol da vitória sobre o Bahia, na Arena Fonte Nova.

No Brasileirão, Gabigol participou de 21 dos 27 jogos do Cruzeiro, com seis gols marcados e duas assistências.