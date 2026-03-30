Kaio Jorge e Matheus Pereira na Copa? Ancelotti avalia dupla do Cruzeiro

A Seleção Brasileira fará contra a Croácia seu último amistoso preparatório para a Copa do Mundo. Neste duelo, há a expectativa de que Kaiki possa fazer sua estreia. Entretanto, nesta segunda-feira, Carlo Ancelotti comentou sobre dois outros jogadores do Cruzeiro, Kaio Jorge e Matheus Pereira.

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O atacante já foi convocado pelo técnico italiano, mas não foi chamado nesta convocação porque convivia com um problema no púbis e também teve um trauma no pé direito na final do Campeonato Mineiro. Já o camisa 10 celeste ainda não foi lembrado pelo comandante.

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Na entrevista coletiva prévia ao confronto com a Croácia, Carlo Ancelotti destacou que os dois atletas seguem no radar da Seleção Brasileira e ainda têm chances de irem para a Copa do Mundo.

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– Não estão fora da lista. Kaio Jorge e o Matheus fizeram uma temporada muito boa ano passado. Kaio Jorge esteve conosco, o Matheus não, mas vemos todos os jogos. Neste começo de temporada estamos fazendo a mesma avaliação que fazemos com outros jogadores – explicou Carlo Ancelotti.

Ancelotti crava jogador na Copa do Mundo

Em coletiva concedida na manhã desta segunda-feira (30), o técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, cravou que Danilo estará na Copa do Mundo dos Estados Unidos, México e Canadá. O italiano vê no zagueiro do Flamengo um perfil de liderança importante para o elenco da Amarelinha.

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– Danilo é um jogador muito importante, dentro e fora de campo. É certo que estará na lista final de 26 jogadores. Eu gosto dele como caráter, personalidade, como jogador. Pode fazer todas as posições atrás. Entre os nove defensores, estará Danilo – apontou Ancelotti em relação ao jogador do Flamengo.

Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

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