Cruzeiro x Vitória: Jair Ventura projeta duelo 'dificílimo'

Com treinador novo, o Cruzeiro irá enfrentar o Vitória na noite desta quarta-feira (1º), pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. No fim de semana, o Rubro-Negro venceu o CRB por 4 a 2 pela Copa do Nordeste. Após a partida, o técnico Jair Ventura projetou um duelo dificílimo contra a Raposa.

continua após a publicidade

– Agora a gente volta a jogar fora de novo, um adversário pesado, dificílimo, que fez um campeonato no ano passado muito bom. Teve a troca de treinador agora, vai ser a estreia do novo treinador, mas agora é descansar – disse o treinador do Vitória.

Além disso, Jair Ventura comentou que teme ter alguns desfalques para a partida pelo Brasileirão. O zagueiro Camutanga e o atacante Renato Kayzer deixaram o jogo contra o CRB com queixas musculares.

continua após a publicidade

– Kayser sai com incômodo, mesmo sendo poupado; Camutanga sai com incômodo também, mesmo sendo poupado. Imagine se nós não tivéssemos poupado esses atletas do jogo anterior. Estamos em uma sequência de cinco jogos em 15 dias. A cada três dias a gente vem jogando. A gente não sabe o grau do que eles sentiram – explicou o técnico.

Renato Kayser (Foto: Victor Ferreira/Vitória EC)

Venda de ingressos para Cruzeiro x Vitória

Em meio a expectativa pela estreia de Artur Jorge, o Cruzeiro abriu sexta-feira (27) a venda dos ingressos para a partida contra o Vitória. As equipes se enfrentam pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro, na quarta-feira (1º), às 20h (de Brasília).

continua após a publicidade

Para a partida contra o Rubro-Negro, a Raposa comercializará ingressos que variam entre R$ 40 e R$ 290. As vendas serão abertas às 14h desta sexta-feira (27), para os sócios, que podem resgatar seus bilhetes no aplicativo Cruzeiro Nação Azul.

Os cruzeirenses que não forem sócios poderão comprar seus ingressos a partir das 18h (de Brasília) desta terça-feira, com o início da venda geral. Os bilhetes ficarão disponíveis no site ingresso.cruzeiro.com.br.

➡️ Aposte nos jogos do Campeonato Brasileiro!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.