Kaio Jorge comemora semana especial, com convocação e gol na vitória do Cruzeiro

Os dois gols do Cruzeiro na vitória por 2 a 0 sobre o Atlético-MG, nesta quarta-feira (27), na Arena MRV, na primeira partida pelas quartas de final da Copa do Brasil, curiosamente, foram marcados pelos jogadores convocados pelo técnico Carlo Ancelotti para os jogos da Seleção Brasileira, contra Chile e Bolívia, em setembro. Fabrício Bruno abriu o placar, e o artilheiro Kaio Jorge fez o segundo, com assistência do zagueiro, ambos no segundo tempo.

Na saída do campo, o atacante Kaio Jorge falou sobre esses dias especiais para ele:

- Uma das semanas mais felizes da minha vida, a convocação para a Seleção e o gol no clássico, que já vinha buscando e querendo muito. A gente sabe que fez uma excelente partida aqui hoje. A equipe do Atlético é muito boa, mas a gente saiu com a vantagem. Agora é pensar no São Paulo, depois na Seleção e, por último, vem o Atlético-MG novamente – afirmou o jogador, em entrevista ao “Prime Video”.

Kaio Jorge marcou pelo terceiro jogo seguido, nesta quarta-feira (27) (Foto: Fernando Moreno/AGIF)

O atacante disputou o clássico mineiro pela terceira vez. Nas duas anteriores, o placar ficou em branco, ambas no Mineirão, pelo returno do Brasileiro do ano passado e pelo turno do Brasileiro deste ano.

Kaio Jorge se referiu ao próximo jogo do Cruzeiro, sábado (30), contra o São Paulo, no Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro. A apresentação à Seleção Brasileira será na segunda-feira (1º), na Granja Comary, em Teresópolis. Os jogos serão dia 4, contra o Chile, no Maracanã, e dia 9, contra a Bolívia, em El Alto, nas últimas rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.

Kaio Jorge define como "muito boa" vantagem do Cruzeiro para segundo jogo

O jogo de volta contra o Atlético-MG, no Mineirão, será dia 11, também às 19h30. Kaio Jorge falou também sobre a vantagem obtida pelo Cruzeiro, que poderá perder por um gol de diferença para se classificar para a semifinal da Copa do Brasil – se perder por dois gols, haverá disputa de pênaltis.

- É uma vantagem muito boa para a nossa equipe. A gente sabia que tinha de vir atrás desse resultado porque ia nos ajudar no jogo de volta e nos dá confiança também para o jogo no Mineirão, com a casa cheia, lotada, e, com o apoio do torcedor, sair com essa classificação – disse Kaio Jorge.