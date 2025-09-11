Kaio Jorge comemora os gols na vitória do Cruzeiro: ‘o esforço valeu a pena’

Dúvida para o clássico desta quinta-feira (11) até o último momento, o atacante Kaio Jorge começou jogando e marcou os dois gols do Cruzeiro na nova vitória por 2 a 0 sobre o Atlético-MG, pelas quartas de final da Copa do Brasil, no Mineirão. Após a partida, o novo artilheiro da competição, com cinco gols, falou sobre o esforço feito para entrar em campo, depois da contusão na partida da Seleção Brasileira contra o Chile, no Maracanã, dia 4.

- Futebol é muito dinâmico. Estava na Seleção realizando meu sonho e durante a partida acabei sentindo a lesão. Depois do jogo, fiz exames e fui diagnosticado com lesão grau dois. Mas, graças a Deus, com ajuda dos fisioterapeutas e dos médicos, fiz um tratamento para conseguir estar apto para jogar, acordando às sete da manhã e indo dormir à meia-noite. O esforço valeu a pena e queria dar parabéns à equipe também – afirmou Kaio Jorge, em entrevista na saída de campo, ao “Prime Video”.

Na vitória do Brasil sobre o Chile por 3 a 0, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo do ano que vem, Kaio Jorge entrou aos 26 minutos do segundo tempo e saiu reclamando de dores na coxa esquerda. Por isso, foi cortado da partida contra a Bolívia, na terça-feira (9), voltou a Belo Horizonte e iniciou o tratamento logo na sexta-feira (5).

Kaio Jorge explica camisa na comemoração da classificação do Cruzeiro

Kaio Jorge marcou três vezes contra o Atlético-MG e provocou o rival (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Ainda no gramado do Mineirão, Kaio Jorge vestiu uma camisa com o desenho de uma raposa comendo um galo. O atacante explicou o motivo da manifestação:

- Futebol é isso… Quando a gente foi sorteado para jogar com o Atlético-MG, o Lyanco e o Scarpa acabaram falando um monte de besteiras. Mas futebol é dentro de campo. A gente demonstrou dentro de campo. Quem sabe ano que vem eles não conseguem se classificar… - provocou o atacante, que já havia feito um gol no primeiro confronto, na Arena MRV.