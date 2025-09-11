Cruzeiro garante quase R$ 10 milhões com classificação na Copa do Brasil

Com a nova vitória por 2 a 0 sobre o Atlético-MG, nesta quinta-feira (11), no Mineirão, o Cruzeiro garantiu a premiação de R$ 9,922 milhões pagos pela CBF aos clubes que vão participar da semifinal da Copa do Brasil. Ao todo na competição, o Cruzeiro já recebeu R$ 20,615 milhões somente com os valores pagos pela entidade.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

O Cruzeiro estreou na Copa do Brasil este ano já na terceira fase, por ter terminado em nono lugar no Campeonato Brasileiro do ano passado. A premiação dessa etapa foi de R$ 2,315 milhões, e a equipe celeste eliminou o Vila Nova-GO com duas vitórias: 2 a 0 no Mineirão e 3 a 0 no Serra Dourada, em Goiânia.

Nas oitavas de final, o Cruzeiro ganhou R$ 3,638 milhões de participação e eliminou o CRB, com empate por 0 a 0 no Mineirão e vitória por 2 a 0 no Estádio Rei Pelé, em Maceió. A premiação pelos jogos contra o Atlético-MG nas quartas de final da Copa do Brasil foi de R$ 4,74 milhões.

continua após a publicidade

Jogadores do Cruzeiro comemoram gol contra o Atlético-MG (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Caso passe pelo Corinthians na semifinal, o Cruzeiro terá direito a mais uma cota de premiação: R$ 33,075 milhões se for vice-campeão ou R$ 77,175 milhões se conquistar a Copa do Brasil pela sétima vez, ampliando a vantagem como maior vencedor da competição – a Raposa foi campeã em 1993, 1996, 2000, 2003, 2017 e 2018.

➡️Cruzeiro volta a derrotar o Atlético-MG por 2 a 0 e está na semifinal da Copa do Brasil

Cruzeiro disputa a semifinal da Copa do Brasil somente em dezembro

Com a recente mudança no calendário do futebol brasileiro, as duas últimas fases da Copa do Brasil serão disputadas somente em dezembro, após o término do Campeonato Brasileiro. As semifinais estão previstas para os dias 10 e 14, e as finais, para 17 e 21. A CBF ainda vai sortear a ordem dos mandos de campos dos jogos pela semifinal, entre Cruzeiro e Corinthians.

continua após a publicidade

Assim, a equipe do técnico Leonardo Jardim, a partir de agora, passa a se preocupar exclusivamente com o Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro fará mais 16 jogos pela competição até dia 7 de dezembro, a começar com a partida contra o Bahia, segunda-feira (15), às 20h, na Arena Fonte Nova, pela 23ª rodada.