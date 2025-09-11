Jardim se emociona ao falar da alegria do torcedor com vitória do Cruzeiro

O técnico do Cruzeiro, Leonardo Jardim, estava muito emocionado na entrevista coletiva após a vitória por 2 a 0 sobre o Atlético-MG, nesta quinta-feira (11), no Mineirão, pela Copa do Brasil. O treinador revelou que considerou o resultado uma conquista pessoal por ter sido sua primeira vitória no clássico diante da torcida cruzeirense no Gigante da Pampulha.

- Esse jogo ultrapassa um pouco a parte desportiva, porque um clássico é um clássico. Cheguei aqui em 9 de fevereiro num dia de clássico e fiquei triste com a torcida saindo com uma derrota (2 a 0, pela primeira fase do Campeonato Mineiro, quando o treinador foi apresentado aos torcedores antes do jogo). Durante esse tempo todo, queria dar como presente aos nossos torcedores uma vitória contra o rival – explicou Leonardo Jardim, que já havia derrotado o Atlético-MG, mas na Arena MRV apenas com torcida atleticana.

- Não aconteceu no Campeonato, apesar do excelente jogo que fizemos, e aconteceu hoje. Estou feliz por conseguir dar essa vitória a todos os cruzeirenses, claro, com ajuda de todo o grupo. Estamos muito felizes – completou o técnico do Cruzeiro, referindo-se ao empate por 0 a 0 pelo turno do Brasileirão, no Mineirão, em 18 de maio.

Leonardo Jardim recordou a tristeza da torcida celeste após a derrota para o Atlético-MG pelo Campeonato Mineiro:

- Senti as pessoas muito tristes. Tinha isso como objetivo, de conseguir dar uma vitória dentro do Mineirão contra o rival, para que essas pessoas saíssem felizes e conseguimos. Não ganhamos nada, só classificamos a equipe, mas conseguimos um objetivo que era mais meu, mais pessoal, de ver 60 mil voltarem para casa extremamente alegres – disse o técnico.

O público, exclusivamente formado por cruzeirenses, passou a ser o novo recorde do Mineirão: 61.584 torcedores, superando em uma pessoa a marca anterior, do clássico pelo returno do Brasileirão do ano passado, o empate por 0 a 0, em 10 de agosto.

Torcida do Cruzeiro estabeleceu novo recorde no Mineirão (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Leonardo Jardim já pensa na próxima partida do Cruzeiro

Por mais uma vez, numa de suas respostas, Leonardo Jardim mencionou a satisfação de deixar o cruzeirense feliz com a vitória sobre o Atlético-MG:

- Ando no futebol por emoções. É uma felicidade muito grande trazer uma vitória de 4 a 0 no agregado sobre o rival. Nossos adeptos ficaram muito felizes. Como técnico, sinto essa emoção. Não ganhamos nada. Amanhã vamos começar a recuperação para o jogo contra o Bahia, um jogo difícil, com alguns jogadores de fora – afirmou.

Leonardo Jardim se referia ao próximo jogo do Cruzeiro, segunda-feira (15), contra o Bahia, na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro – o volante Lucas Silva está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Os jogadores já se reapresentam na Toca da Raposa na manhã desta sexta-feira (12).