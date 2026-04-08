Fabrício Bruno vê 'retomada de confiança' com vitória do Cruzeiro na Libertadores

O Cruzeiro estreou com o pé direito na Libertadores. Na noite da última terça-feira (7), a Raposa venceu o Barcelona-EQU por 1 a 0 em Guayaquil. Após a partida, o zagueiro Fabrício Bruno ressaltou que o resultado representa uma retomada de confiança para o grupo.

continua após a publicidade

– Na minha leitura é uma retomada de confiança. Sofremos uma derrota dura no fim de semana. O placar, antes de tomarmos o primeiro gol, estávamos em cima, martelando para fazer o gol. Tomamos, quem vê o resultado final, é de doer. Sempre soubemos que estamos consolidando o estilo de jogo. Tivemos uma intensidade alta na quarta para jogar no sábado, talvez tenha pegado um pouco. É uma competição diferente, não disputávamos há sete anos. Uma vitória importante, só vai ter seu valor se confirmarmos diante do nosso próximo adversário – disse o defensor na zona mista.

– Sem dúvida foi um jogo muito difícil. O Barcelona dentro de casa impõe muita dificuldade. Uma vitória muito importante, a volta do Cruzeiro à competição. Para nós dá uma retomada de confiança. Que agora possamos descansar, uma viagem de retorno a Belo Horizonte, descansar amanhã e quinta-feira já trabalhar de olho no Red Bull para retomar no caminho das vitórias – analisou Fabrício Bruno.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

Estreia do Cruzeiro na Libertadores

Mesmo fora de casa, o Cruzeiro estreou com vitória na Libertadores. A equipe comandada por Artur Jorge bateu o Barcelona-EQU, em Guayaquil, por 1 a 0. O único gol da partida foi anotado pelo meio-campista Matheus Pereira.

Com o resultado, a Raposa larga na frente no Grupo D e divide a liderança com o Boca Juniors, que venceu a Universidad Católica fora de casa.

continua após a publicidade

Barcelona-EQU x Cruzeiro, no Estádio Monumental Isidro Romero Carbo, em Guayaquil-EQU (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

O Cruzeiro volta a jogar pela Libertadores na próxima quarta-feira (15), às 19h (de Brasília), quando enfrenta a Universidad Católica, no Mineirão. Antes, o Cabuloso joga contra o Red Bull Bragantino, dentro de casa, no domingo (12), às 18h30 (de Brasília).

➡️ Aposte nos jogos da Libertadores!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.